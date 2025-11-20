Hacienda vigilará todas las operaciones bancarias incluidos los pagos con Bizum desde enero de 2026

Pagar en efectivo se ha convertido en anecdótico y es que a día de hoy son millones de usuarios los que pagan en cualquier lugar con la tarjeta de crédito y es que la posibilidad de llevarla en el móvil o incluso en el reloj, ha provocado una avalancha de este método de pago y una reducción bastante significativa del dinero en efectivo.

Son muchos los usuarios que optan por pagar de manera electrónica, pero lo cierto es que Hacienda ha tomado cartas en el asunto y se plantea vigilar todos los movimientos que se realizan a través de Bizum. Será a partir del 1 de enero de 2026 cuando la Agencia Tributaria podrá acceder de manera sistemática a los datos cobros realizados mediante servicios móviles como Bizum de cualquier persona, incluyendo a las empresas y autónomos.

Esta novedad es una nueva estrategia del Fisco para reforzar el control del fraude y seguir mejor todos los movimientos que se hacen en las cuentas bancarias. Se quiere enfatizar en los pagos cotidianos: desde las compras con tarjetas hasta los bizum entre profesionales y clientes.

Control mensual sin importar la cuantía

Hasta este año, los bancos solo tenían obligación de informar de los movimientos que superaran ciertos umbrales. Sin embargo, desde enero todos los pagos por Bizum y todas las operaciones con tarjeta asociadas a empresas o autónomos deberán remitirse al Fisco cada mes, sin excepciones.

Los asesores fiscales afirman que este cambio en la normativa supondrá un gran volumen de información para Hacienda de todos los usuarios. Al tener tanta información acerca de los movimientos en cada cuenta podrán incrementar las comprobaciones e inspecciones, ya que tendrán más datos que antes.

Autónomos, los más afectados

El Fisco ha detectado que cada vez más autónomos permiten a sus clientes pagar mediante Bizum o reciben pequeños cobros con tarjeta. Solo el año pasado se realizaron 58 millones de transferencias comerciales a través de Bizum, por un valor de 3.107 millones de euros.

Este crecimiento sitúa a los trabajadores por cuenta propia en el centro del nuevo sistema de vigilancia. Los asesores recomiendan separar con claridad la cuenta profesional de la personal para evitar problemas: cada Bizum vinculado a la actividad económica deberá poder justificarse ante Hacienda.

Pérdida de la privacidad para los usuarios

La eliminación de los límites también abre un amplio debate jurídico. Hasta ahora, la existencia de mínimos servía para "racionalizar el trabajo de la Administración" y evitar que se centrara en operaciones irrelevantes, explican los fiscalistas.

Con la nueva norma, Hacienda tendrá acceso a miles de pequeñas transacciones, muchas de ellas sin importancia económica y que podrían no cumplir el principio de proporcionalidad en una inspección.

Además, los expertos alertan del impacto directo en la intimidad: conocer todos los pagos de una persona implica conocer parte de su vida, subrayan.

Más control para aquellos que paguen más de 25.000 euros al año con tarjeta

En paralelo a la eliminación de los límites para Bizum y pagos con tarjeta, Hacienda añadirá otra obligación: los bancos deberán comunicar los datos de los contribuyentes que superen los 25.000 euros anuales en pagos con tarjeta.

Se trata de una medida vinculada al último Plan de Control Tributario, que compara el nivel de vida del contribuyente con los ingresos que declara. Algunos asesores creen que esta vigilancia añadida podría incluso incentivar el pago en efectivo