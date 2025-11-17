Se vende uno de los pisos más caros de Cádiz a un solo paso de la playa La Victoria y con vistas al mar

En el Paseo Marítimo de Cádiz, en una de las zonas más cotizadas y a escasos pasos de la playa de La Victoria y de Cortadura, acaba de aparecer a la venta una de esas viviendas que no pasan desapercibidas. Un piso de los que escasean, de los que suelen durar poco en el mercado y que destacan no solo por su tamaño, sino por las vistas: frontal al mar, lateral al mar y con una panorámica de los atardeceres gaditanos que difícilmente se repite.

Una vivienda reformada

El inmueble, situado en una décima planta exterior, ha sido reformado y está listo para entrar a vivir. Tiene 180 m² construidos (154 útiles) distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños, un salón amplio y una cocina equipada con electrodomésticos. Toda la vivienda es exterior, lo que permite que la luz natural esté presente desde primera hora de la mañana.

La terraza es, sin duda, una de las joyas del piso. Con doble orientación —sur y este— se convierte en un espacio privilegiado para desayunar con la brisa marina, leer mientras sube la marea o disfrutar del atardecer cuando el cielo de Cádiz se tiñe de naranja. Su precio es de 910.000 euros.

Primera línea, portero y ascensor

La ubicación es otro de los grandes atractivos. El edificio se encuentra en una zona muy demandada por su cercanía a la playa, la oferta de ocio y la comodidad de tenerlo todo a mano: transporte público, colegios, supermercados, farmacias, bancos, parques y amplias zonas para aparcar. Además, el edificio dispone de ascensor y portero físico.

No es casualidad que las viviendas en primera línea del Paseo Marítimo estén entre las más buscadas del litoral gaditano. La demanda es alta, las opciones son pocas y este tipo de pisos se vende tanto a familias como a quienes buscan una segunda residencia con vistas al Atlántico.

Una inversión reservada a muy pocos

Por su tamaño, su altura, su reforma y su ubicación, este piso entra directamente en la categoría de "viviendas exclusivas" de Cádiz. Pisos parecidos, con vista frontal al mar y más de 150 metros, ya se sitúan actualmente entre los más caros del mercado local.

Su precio es de 910.000 euros y por características similares es habitual que estas propiedades superen con facilidad cifras elevadas en esta zona. La primera línea del Paseo Marítimo sigue siendo una de las más caras de la provincia, donde la oferta apenas cubre la demanda y donde cada piso que sale a la venta se convierte en noticia.