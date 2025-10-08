Así es la impresionante casa de lujo en el centro de Cádiz a la venta por 750.000 euros

Cádiz se ha convertido en uno de los lugares más codiciados para vivir o invertir en el sur de España. Su clima, su historia y la cercanía del mar hacen que el casco antiguo concentre algunas de las propiedades más deseadas de Andalucía. Entre ellas destaca una vivienda de lujo situada en pleno centro histórico, a la venta por 750.000 euros, que combina elegancia, amplitud y una ubicación inmejorable.

Una joya arquitectónica en el corazón gaditano

Ubicada en la emblemática zona de Calle Ancha, la propiedad cuenta con 266 metros cuadrados construidos, de los cuales 240 son útiles. Se trata de una primera planta exterior sin ascensor, fiel al estilo tradicional gaditano, donde los techos altos y las molduras originales conviven con materiales nobles y detalles restaurados.

El acceso principal conduce a un vestíbulo revestido de mármol, que desemboca en un hall central coronado por una vidriera artesanal. La luz natural inunda las estancias, destacando un gran salón principal con tres balcones a la calle y una sala de estar anexa, ideal para uso familiar o como zona de lectura.

Ocho dormitorios y un pequeño jardín interior

La vivienda se distribuye en ocho habitaciones, todas exteriores, lo que garantiza luminosidad y ventilación. El dormitorio principal dispone de un vestidor independiente. Además, cuenta con dos baños completos, una cocina equipada con comedor y un patio ajardinado interior, un pequeño oasis verde dentro del bullicio urbano.

Detalles que marcan la diferencia

El inmueble combina suelos de mármol travertino y gres porcelánico de alta calidad, con carpintería interior en madera noble y puertas con vidrieras hechas a mano. Los techos conservan sus molduras originales, y los amplios cierros gaditanos aportan encanto y luz natural.

Cada detalle está pensado para mantener la esencia clásica de las casas señoriales gaditanas, pero con un toque de confort moderno. Los grandes ventanales y balcones orientados a distintas calles permiten disfrutar de la brisa atlántica y de las vistas al centro histórico.

Un enclave privilegiado en Cádiz

La ubicación de esta propiedad es uno de sus mayores atractivos. Se encuentra a escasos metros de la Plaza de España, el Museo de Cádiz y las principales zonas comerciales y gastronómicas de la ciudad. La cercanía a colegios, mercados, transporte público y zonas de ocio convierten esta vivienda en una opción ideal tanto para residencia habitual como para inversión turística.

El inmueble pertenece a un edificio histórico bien conservado, con una comunidad tranquila. Aunque carece de ascensor, su ubicación en primera planta y su amplitud compensan esa ausencia, preservando la autenticidad de su estructura original.

Inversión y exclusividad

Con un precio de venta de 750.000 euros, esta vivienda ofrece una relación calidad-precio competitiva en el mercado inmobiliario del casco antiguo de Cádiz, donde la oferta de propiedades amplias y en buen estado es muy limitada.

Su estilo señorial, los acabados artesanales y la amplitud de sus estancias la convierten en una de las oportunidades más destacadas del momento. Para quienes buscan vivir en una casa con historia, luz y carácter, en una de las ciudades más bellas del sur, esta propiedad reúne todos los ingredientes.