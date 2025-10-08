Riki Rivera defiende el acento andaluz en 'Gente Maravillosa': "Tenéis una mijita de andalufobia"

El músico y compositor Riki Rivera ha vuelto a ganarse el aplauso del público, esta vez no por una actuación, sino por su firme defensa del acento andaluz durante la emisión del programa Gente Maravillosa. El artista, natural de Cádiz, participó en una cámara oculta en la que un joven camarero —también andaluz, de Barbate— era objeto de bromas por parte de un grupo de clientes debido a su forma de hablar.

Todo ocurría en un bar, donde los participantes de la cámara oculta pedían varios cafés mientras se reían del acento marcado del camarero. "De Valladolid no eres, ¿eh?", soltaba uno de los hombres, entre risas. Las burlas continuaban con comentarios sobre la dificultad para entenderlo y con insinuaciones sobre la supuesta falta de profesionalidad asociada al acento andaluz. Fue entonces cuando Riki Rivera, sentado junto al grupo, decidió intervenir.

"Tampoco es tan cerrado él"

El gaditano no dejó pasar el momento. Mirando al grupo, les espetó con calma pero con firmeza: "Tampoco es tan cerrado él". Y añadió con ironía: "Tenéis una mijita de andalufobia". Su frase se convirtió rápidamente en una de las más comentadas en redes sociales, donde muchos espectadores aplaudieron su reacción.

Los "clientes", que formaban parte del experimento del programa, siguieron provocando, asegurando que los andaluces "son muy buenos para las risas y esas cosas". Rivera respondió con contundencia: "¿Pero para trabajar no? Para las risas sí, ¿no?". Con esa observación, el gaditano dejó al descubierto el estereotipo que aún pesa sobre los acentos del sur y que el programa quiso visibilizar.

Riki Rivera explica el principio básico de la guasa

Lejos de entrar en una discusión agresiva, Rivera utilizó su característico ingenio para reconducir la conversación hacia el respeto. "¿Sabes qué pasa? Que nosotros tenemos los carnavales, y en los carnavales nos metemos con todo el mundo, pero primero nos metemos con nosotros", explicó, reivindicando el humor propio de Cádiz como una forma de autocrítica sana, pero nunca de desprecio.

El gaditano aprovecha para dar una clase maestra de lo que supone la guasa y la carga en Andalucía: "La guasa termina cuando alguno de los que están implicados no se sienten bien". Con este concepto deja claro cuando una broma debe parar.

En un momento especialmente tenso, el músico señaló directamente a uno de los clientes: "Tú eres un prepotente y un chulo". Acto seguido, matizó: "Yo no te estoy faltando al respeto. Tú acabas de decir que los andaluces somos unos flojos. Eso ha salido por tu boca". Su respuesta, directa, pero educada, marcó el punto de inflexión del experimento: los actores fingieron incomodidad y el ambiente cambió por completo.

El programa se emite este miércoles 8 de octubre en Canal Sur y Riki Rivera no será el único invitado de Toñi Moreno, sino que también pisarán el plató de Gente Maravillosa Terelu Campos.

El debate en redes: orgullo y denuncia

La secuencia, compartida por Gente Maravillosa en sus redes sociales, se viralizó en pocas horas. Miles de usuarios aplaudieron la reacción de Riki Rivera, destacando su serenidad y la claridad de su mensaje. "Este muchacho es muy grande ❤️👏🏻 Bravo @rikirivera_ enorme como persona y como profesional. Y viva nuestra Andalucía", escribía un usuario en la publicación de Instagram. Otros lo calificaron como "artista y buena persona. Combinación ganadora".

El vídeo ha servido también para reabrir el debate sobre la discriminación lingüística en España. Muchos andaluces aprovecharon el momento para denunciar los estereotipos que aún se asocian al acento del sur, reclamando respeto hacia una forma de hablar que forma parte de su identidad cultural.

También hubo voces que destacaron el papel del programa en la visibilización de actitudes cotidianas que, aunque se presenten como humor, perpetúan una imagen negativa del andaluz. “Por eso Gente Maravillosa sigue siendo necesario”, apuntaban varios espectadores. Riki Rivera ha dejado claro que el andaluz además de defensa, lo que necesita es respeto.