Tartas de queso gratis en este municipio de Cádiz: Quesarte abre nueva tienda

Quesarte abre en Puerto Real la que será su tercera tienda en la provincia de Cádiz. Las tartas de queso aterrizan en este municipio este viernes 10 de octubre con una celebración por todo lo alto en forma de 200 porciones gratis. Eso sí, para los primeros en llegar.

El estreno de Quesarte en Puerto Real será a partir de las 17 horas. La nueva tienda se situará en la Avenida de la Diversidad por la zona de Huerta Pley, justo donde se sitúa actualmente su obrador. Además de las 200 porciones de tarta de queso anunciadas en Instagram, prometen más sorpresas. El horario habitual de Quesarte en Puerto Real será de martes a sábado de 10 a 14 horas.

Quesarte tiene su origen en Puerto Real pero inició su andadura en el puesto 82 del Mercado de Abastos de Cádiz, después continuó su expansión en Bahía Sur. Pero la realidad es que esas tartas que devoraban cientos de gaditanos y turistas en el mercado venían del obrador de Puerto Real. Ahora el municipio de la Bahía también contará con su propio stand para poder degustar de martes a sábado estas exitosas tartas de queso. La apertura en Cádiz fue el 10 de marzo de este mismo año y antes de acabar 2025 ya han alcanzado tres aperturas en tres municipios gaditanos diferentes.

"Nos hace muchísima ilusión dar este paso y poder acercar nuestras tartas al lugar donde todo empezó", reconocieron en su Instagram. Las tartas de queso de Quesarte forman parte ya de los planes culinarios de la gente que va al Mercado de Cádiz, de quien va de compras al centro comercial Bahía Sur o de quien se acerca a comer a Lantia, uno de los restaurantes de Puerto Real de mayor éxito en la actualidad. Entre sus sabores más destacados se encuentra la tarta de queso clásica, la de Payoyo, la de pistacho, la de Happy Hippo o la de Lotus.

Horarios de las tiendas de Quesarte

Cádiz

Lunes: Cerrado

Martes a jueves: 11 a 16 horas y 18 a 21 horas

Viernes: 11 a 16 horas y 18 a 00 horas

Sábado: 11 a 17 horas y 19 a 00 horas

Domingo: 12 a 17 horas

Puerto Real (desde el 10 de octubre)

Martes a sábado: 10 a 14 horas

San Fernando - Bahía Sur