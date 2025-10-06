La taberna de pescado fresco a precio razonable en Puerto Real que anuncia su reapertura con cambio de dueño

La Taberna del Puerto en Puerto Real volverá a abrir. Tras el anuncio de su cierre que entristeció a muchos fieles clientes, el nuevo propietario del local anuncia su reapetura con la promesa de mantener la esencia. Este restaurante, ubicado en plena Ribera del Muelle de la localidad gaditana, tenía su punto fuerte en el buen trato del pescado y en una propuesta más de toda la vida.

El pasado 26 de septiembre, los antiguos propietarios confirmaron que habían traspasado el local a través de una publicación en la red social Facebook. En este mismo anuncio, prometieron publicar cuándo será la reapertura ya con los nuevos dueños. Este negocio hostelero, uno de los más queridos de Puerto Real, tuvo palabras de agradecimiento para sus comensales y les animaron a confiar en el nuevo proyecto: "Desde aquí agradecer a todos los clientes que siempre nos apoyaron y pedirles que apoyen con el mismo cariño esta nueva etapa y a su nueva gerencia, creemos que lo harán igual o mejor que nosotros".

Durante 40 años, la Taberna del Puerto estuvo agasajando a comensales venidos de todas las partes de la provincia de Cádiz en busca de un buen pescado a un precio razonable. El 28 de octubre de 2024 echó el cierre para tristeza de muchos. Un pesar que durará poco pues las buenas nuevas son que esta Taberna del Puerto ya tiene nuevo dueño.

Cuándo será la reapertura de la Taberna del Puerto, uno de los restaurantes más míticos de Puerto Real

La reapertura de la Taberna del Puerto será, según Cosas de Comé, para el mes de diciembre. El legado de Fernando Macho y Milagros Mancera tendrá continuación con el traspaso de este local en favor de Francisco Saborido. Tal como se ha informado en este blog especializado en restaurantes y cocina, Saborido se hará cargo de seguir agrandando la leyenda de este local de pescado fresco. Saborido es natural de Puerto Real y cocinero de profesión, su amplia experiencia en los fogones del grupo El Faro es uno de sus principales avales como garantía de que todo irá por buen camino.

El propio Saborino ha reconocido que tratará de mantener la esencia de la Taberna del Puerto. El local será reformado y la carta se basará en pescado frito, pescado de estero y guisos marineros. También habrá lugar para chacinas y platos clásicos de picoteo para abrir boca.