Las tartas de queso más irresistibles están en el Mercado Central de Abastos de Cádiz

Los amantes de las tartas de queso encontrarán en Cádiz el paraíso que estaban buscando. En pleno corazón del casco histórico gaditano, se encuentra el Mercado Central de Abastos de Cádiz, el centro neurálgico de la vida en la ciudad. En su interior descubrirás diferentes puestos de productos frescos de carnes, pescados, mariscos, frutas, verduras y hortalizas, entre otros. Pero también, un rincón gastronómico donde tomar una pausa y tapear.

Dentro de toda esta oferta gastronómica también hay espacio para los más golosos. En su interior se encuentra Quesarte, una iniciativa de Diego Letrán e Iván Fernández, que se ubica en el número 82 del Mercado de Abastos de Cádiz.

Especializados en las tartas de queso, podrás probar hasta seis sabores y uno distinto del mes. Además, esta no es su única localización, en el Centro Comercial Bahía Sur encontrarás otro local.

Seis tipos de tartas de queso

El universo de las tartas de queso nunca deja de sorprendernos. En el caso de Quesarte Cheesecake podrás encontrar hasta seis tipos de sabores: la clásica, oreo, lotus, pistacho, petit suisse y gorgonzola. De momento estas son las tartas que podrás encontrar en el Mercado de Abastos, las cuales se venderán en porciones o enteras, previo encargo de 48 horas. El precio de las porciones oscila entre 3,95 y 4,50 euros.