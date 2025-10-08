La DANA 'Alice' obliga a Aemet a emitir un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes: así afectará a Cádiz
La duración del nuevo episodio de precipitaciones fuertes se extenderá hasta el domingo 12 de octubre
Aemet confirma un cambio en el tiempo que podría afectar a Cádiz
El tiempo en Cádiz comienza a cambiar ya este miércoles 8 de octubre. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología, "una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la DANA Alice". 'Alice' por tanto, la primera DANA que recibe un nombre, ha sido la causa de que Aemet haya emitido un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes en la zona del Mediterráneo. Esta "configuración sinóptica" persistirá durante varios días, al menos hasta el domingo, afectando principalmente el tercio este peninsular y Baleares que sería a priori las zonas de mayores acumulados. "Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado" advierte Aemet.
A última hora de este miércoles se esperan que los primeros chubascos lleguen a este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valencia y que a lo largo del jueves 9 ya se extiendan a otras zonas, entre ellas la mitad oriental de Andalucía.
Aunque aún existe mucha incertidumbre en lo que respecta a la posición de 'Alice' en los próximos días y a su interacción con los flujos en superficie, los avances meteorológicos de Aemet esperan que las precipitaciones alcancen a la provincia de Cádiz a partir de las primeras horas del viernes 10, precisamente por esa extensión de los chubascos por la provincias mediterráneas de la comunidad, Almería, Granada y Málaga.
Así afectará ‘Alice’ a Cádiz
La entrada de las lluvias a Cádiz se producirá en un primer momento por la zona del Campo de Gibraltar y municipios de la sierra limítrofes o cercanos a la provincia de Málaga. Según Aemet, la probabilidad de precipitaciones en estas áreas es muy elevada, superiores al 90%, aunque por ahora el servicio estatal avanza que serían lluvias escasas. El avance de los días y el desarrollo de la DANA dará una previsión más ajustada. Sí se contempla que desde aquí, las nubes se vayan dispersando por el resto de la provincia, elevando mucho la inestabilidad a partir de la segunda mitad del viernes.
Este episodio de lluvias poca mayor trascendencia parece que tendrá en la provincia el resto del fin de semana, ya 11 y 12 de octubre. 'Alice' se notará a lo sumo en un sábado y primera mitad del domingo algo más nublado y cierta probabilidad de precipitación en el área del Estrecho.
Sí parece que la nubosidad se mantendrá durante el inicio de la próxima semana, al menos lunes y martes 13 y 14 de octubre.
Respecto a las temperaturas en Cádiz durante estos días, pocos cambios según los pronósticos de Aemet. Leve descenso de las máximas este miércoles pero la entrada del viento de levante a partir del viernes hará que los termómetros se sigan manteniendo en niveles muy similares a los que se han registrado días atrás, con máximas rondando los 30 grados en gran parte de la provincia y la sensación tal vez de mayor bochorno por la presencia de más nubes.
