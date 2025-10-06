La AEMET pondrá nombre a las danas más intensas para evitar que se vinculen con catástrofes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado este lunes que comenzará a asignar nombres a las danas que generen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos, siguiendo la práctica ya establecida para las borrascas de gran impacto. Esta decisión busca fundamentalmente evitar que estos fenómenos se asocien automáticamente con situaciones catastróficas, mejorando así la percepción pública de estos eventos meteorológicos.

Con esta iniciativa, el organismo meteorológico nacional pretende reforzar la comunicación eficaz hacia la ciudadanía y los medios, además de facilitar la coordinación entre administraciones durante episodios adversos. También permitirá una mejor documentación para estudios posteriores de estos fenómenos, eliminando confusiones y consolidando la coherencia del mensaje oficial transmitido a la población.

Sistema coordinado con otros países europeos

AEMET participa desde 2017 en el programa europeo de nombramiento de borrascas dentro del Grupo Suroeste de EUMETNET, la organización que coordina la cooperación entre servicios meteorológicos europeos. Este grupo, actualmente compuesto por los servicios meteorológicos de seis países (Portugal, Francia, España, Bélgica, Luxemburgo y Andorra), ha decidido ampliar el sistema para incluir también a las danas significativas.

"Con la posibilidad de nombrar a las danas de gran impacto, el Grupo Suroeste da un paso más en la construcción de un sistema coordinado, claro y eficaz de comunicación de riesgos meteorológicos, en línea con los estándares europeos", ha explicado la AEMET en su comunicado oficial.

Primera lista de nombres ya establecida

Para el nombramiento se utilizará una lista predefinida y consensuada entre todos los países participantes, compuesta por 21 nombres que alternan género masculino y femenino. El primer fenómeno de este tipo que cumpla con los criterios establecidos recibirá el nombre de Alice, iniciando así esta nueva etapa en la identificación de fenómenos meteorológicos adversos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado el "intenso" trabajo realizado por las agencias meteorológicas del Grupo Suroeste para desarrollar este sistema, señalando que su objetivo es que "la ciudadanía tenga esa concienciación, esa cercanía de cuál es la percepción del riesgo" y que la información llegue de manera efectiva a toda la población.