Aemet confirma un cambio en el tiempo que podría afectar a Cádiz: un "embolsamiento frío en altura" traerá lluvias intensas

Según explicaba el climatólogo de tiempo.com Samuel Biener, la llegada de viento húmedo de levante será el primer ingrediente para que lleguen las lluvias a Cádiz. Y a pesar de la intensidad del viento de componente este del lunes 6 de octubre, no será hasta el viernes 10 de octubre cuando el levante vuelva a irrumpir en la provincia. De su mano habrá un cambio del tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología ya avanza con la llegada a partir del jueves de un "embolsamiento frío en altura" que traerá más inestabilidad a la zona oriental de Andalucía. Este fenómeno podría dar lugar a "lluvias intensas, persistentes y con tormentas en el mediterráneo; también podría haber chubascos en el interior peninsular", explica Aemet.

Cambio en el tiempo en Cádiz a partir del viernes

Para este martes 7 de octubre el tiempo se mantiene anticiclónico en Cádiz. Los cielos continúan bastante despejados, con temperaturas mínimas que se mantienen sin grandes cambios y máximas que podrían superar los 30 grados en zonas del interior de la provincia y rondarlos en toda la Bahía de Cádiz. El viento de levante se mantiene este martes, son una intensidad similar a la del lunes, al menos hasta el miércoles, jornada en la que empezará a rolar a poniente.

El miércoles 8 de octubre será una jornada muy cubierta en toda la provincia, nublado principalmente todo el día y con máximas algo más frescas. Por la tarde-noche se despejarán un poco los cielos, al menos en la zona de la Bahía de Cádiz. Y así se mantendrán igualmente el jueves.

El cambio en el tiempo se comenzará a observar ya el viernes 10 de octubre, con el foco puesto especialmente en la parte más oriental de la provincia, la limítrofe con la provincia de Málaga tanto por la zona de la Sierra como del Campo de Gibraltar. Por estos municipios podrían empezar a aparecer las primeras lluvias, contagio del aumento de la inestabilidad que Aemet espera que se produzca en toda la costa mediterránea. Desde ahí podrían extenderse hasta el resto de Cádiz aunque la probabilidad de que precipite cae a medida que nos alejamos de estas zonas.

Así afectarán las lluvias a Cádiz

Con la incertidumbre propia de un pronóstico con tan largo plazo, la web de tiempo.com promedia el acumulado que podría darse en Cádiz en este nuevo episodio de lluvias intensas, siendo el área entorno al Estrecho de Gibraltar la que acabaría siendo más afectada.

Algeciras: viernes (2,3), sábado (3,4), domingo (1,7), lunes (3)

Barrios, Los: viernes (3), sábado (2,1), domingo (1,9), lunes (2,7)

Castellar de la Frontera: viernes (1,9), sábado (0,6), domingo (0,5), lunes (2,9)

Jimena de la Frontera: viernes (0,6), domingo (0,3), lunes (0,9)

Línea de la Concepción, La: viernes (1,7), sábado (1,3), domingo (0,5), lunes (3,5)

San Martín del Tesorillo: viernes (1,1), sábado (0,5), domingo (0,4), lunes (1,9)

San Roque: viernes (2,1), sábado (1,2), domingo (1), lunes (3,8)

Tarifa: sábado (0,3)

'Alice' será la primera borrasca o DANA de la temporada

Aemet ha anunciado este lunes que comenzará a asignar nombres a las danas que generen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos, siguiendo la práctica ya establecida para las borrascas de gran impacto. Esta decisión busca fundamentalmente evitar que estos fenómenos se asocien automáticamente con situaciones catastróficas, mejorando así la percepción pública de estos eventos meteorológicos.

Con esta iniciativa, el organismo meteorológico nacional pretende reforzar la comunicación eficaz hacia la ciudadanía y los medios, además de facilitar la coordinación entre administraciones durante episodios adversos. También permitirá una mejor documentación para estudios posteriores de estos fenómenos, eliminando confusiones y consolidando la coherencia del mensaje oficial transmitido a la población.