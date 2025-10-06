Un climatólogo advierte de la llegada de una DANA y de lluvias intensas: así afectarán a Cádiz desde este día

Los modelos meteorológicos avisan de un cambio de tiempo importante a partir del miércoles 8 de octubre. Después de un inicio de semana, lunes y martes, con temperaturas anormalmente altas para la época del año, para el miércoles "una vaguada de evolución retrógrada se deslizará por el flanco meridional del bloqueo británico, sin descartar la formación de una DANA". Esto es lo que indica la predicción de tiempo.com y su climatólogo Samuel Biener, que explica que un anticiclón sobre las islas británicas y las altas presiones que se registrarán en la zona a mitad de semana, ayudará a impulsar los vientos húmedos de levante en todo el país, "primer ingrediente necesario para que se generan lluvias intensas en las comunidades mediterráneas, a lo que hay que sumar que el mar aún roza los 25 grados".

"Los mapas coinciden en mostrar que por el flanco meridional del anticiclón se descolgará una vaguada de evolución retrógrada que se mantendrá bastante estacionaria sobre la Península y Baleares durante la segunda parte de la semana. Incluso hay escenarios que aíslan este descuelgue frío sobre la vertical peninsular, en cuyo caso ya hablaríamos de una situación de DANA", explica Biener.

La franja de mayor inestabilidad se registraría entre el jueves y el domingo aunque el episodio podría alargarse o acortarse dependiendo de la evolución de esa vaguada. No obstante todavía existe mucha incertidumbre en el pronóstico, una previsión que variará mucho en función de los vientos que serán los que en última instancia determinará cuándo y dónde se producirán los mayores acumulados.

Así afectarán la DANA y las lluvias a Cádiz

El primer acercamiento de tiempo.com apunta a que el centro del episodio de lluvias se podría concentrar nuevamente sobre la comunidad valenciana y por extensión en la costa mediterránea. De incidir en Andalucía, las provincias de la zona oriental serían las más perjudicadas, Almería, Granada y Málaga, aunque en ningún caso con acumulados tan destacados como los que se esperan para Valencia y Murcia.

En la provincia de Cádiz, las lluvias podrían llegar a partir del viernes hasta la zona del Campo de Gibraltar, más limítrofe con Málaga, con acumulados incluso más bajos que los que se registren en la Costa del Sol. No obstante, serán días muy inestables, cubiertos en su mayoría, y con una alta probabilidad de que se produzcan precipitaciones.

Según los pronósticos de tiempo.com, estos serán los acumulados que se alcanzaran en los municipios de la zona (entre paréntesis, los litros por metro cuadrado que se esperan):

Algeciras: viernes (2,2), sábado (4,8), domingo (3,8)

Barrios, Los: viernes (2,3), sábado (4,6), domingo (4,4)

Castellar de la Frontera: viernes (1), sábado (2,6), domingo (2,3)

Jimena de la Frontera: viernes (0,7), sábado (0,5), domingo (0,5)

Línea de la Concepción, La: viernes (1,7), sábado (4,6), domingo (3)

San Martín del Tesorillo: viernes (0,7), sábado (1,6), domingo (0,8)

San Roque: viernes (2), sábado (4,5), domingo (3,8)

Tarifa: sábado (1)

En el resto de la provincia, las lluvias pueden llegar a ser residuales y la probabilidad de que se produzcan es baja. Igualmente, en la mayoría de las localidades estaríamos hablando de un viernes inestable y un sábado y domingo nublado en su mayor parte pero sin más complicaciones.