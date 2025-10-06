Comienza la venta de los viajes del Imserso 2025-2026: estas son las rutas por Cádiz que pueden visitar los jubilados

Este lunes 6 de octubre ha comenzado la comercialización de los paquetes de viajes del programa Imserso 2025-2026 en 11 comunidades autónomas. Desde ya, los jubilados de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco pueden comenzar a hacer sus reservas de los destinos que quieren visitar a módicos precios. Los mayores de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia tendrán que esperar un poco más, a partir del miércoles 8 de octubre, para seleccionar algunos de los destinos que ofrece el popular programa de turismo para jubilados.

La nueva campaña de este año cuenta con importantes novedades como la opción de poder viajar con una mascota y las plazas a 50 euros para los viajeros con pensiones más bajas. Para esta opción se van a reservar más de 7.400 plazas que se asignarán a solicitantes que reciban una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

De entre todas las opciones de viajes que ofrece el Imserso, la costa andaluza suele ser uno de los destinos más elegidos y casi de los primeros cuyas reservas se venden en pocas horas. Y Cádiz y su provincia se oferta como un atractivo más dentro de estas opciones, vendiendo una visión variada y diferente de la provincia para adaptarse así a los gustos de los futuros visitantes.

En concreto, la provincia de Cádiz se ofrece en tres de los paquetes que oferta el Imserso este año, además de añadirlo al tradicional de la costa peninsular.

Cádiz en el Circuito Cultural del Imserso

En este paquete, los visitantes podrán hacer un viaje de 6 días por la provincia y conocer algunas de las localidades más destacadas para tener un visión algo más completa de Cádiz. Hay que tener en cuenta que tanto el primer día como el último se destinan a los traslados desde y hasta el lugar de origen, por lo que las visitas en la provincia será de 4 días. El primer día, tras el viaje de llegada, se reserva para la visita de la capital, la ciudad más antigua de Occidente. Aunque no se especifica itinerario, es cierto que la parte del casco histórico bastante manejable por lo que los visitantes podrán disfrutarlo andando en todo su esplendor. Además, dispondrán de algo de tiempo libre para sus compras.

En el segundo día de visitas se viaja hasta Medina, Chiclana y Vejer. En los tres casos, se conocerán el centro de las localidades y los lugares de mayor interés.

El tercer día se visitarán los Pueblos Blancos, uno de los grandes atractivos de la Sierra de Cádiz. La ruta la conforman más de una quincena de pueblos que evidentemente, no se pueden recorrer en un día, por lo que el viaje se centra en Grazalema, Ubrique y Arcos.

Y finaliza este circuito la visita a Jerez y a Sanlúcar, dos ciudades con gran tradición vinícola que compaginan con el flamenco y una gastronomía espectacular.

El alojamiento en este paquete se realizará en los hoteles Crisol Monasterio de San Miguel 4* (El Puerto), Exe Guadalete 4* (Jerez) y Guadalquivir 4* (Sanlúcar).

Cádiz en Turismo de Naturaleza del Imserso

En este paquete, la duración del viaje es de 5 días incluidos los dos de traslados por lo que serán en realidad 3 las jornadas en las que se realizarán las excursiones.

El primer día se visita el Parque Natural de los Alcornocales. En esta jornada, se hace una ruta de senderismo para conocer el parque y se cierra la jornada en Jimena, municipio gaditano que se visita.

El segundo día se viaja hasta Cádiz capital y se incluye una visita a la ciudad con guía local. El tercero se dedica al Parque Natural Sierra de Grazalema. Este día, igualmente, se hace una ruta de senderismo y se concluye la jornada con una visita a Jerez.

En cuanto a alojamientos, repiten el Exe Guadalete de Jerez y el Guadalquivir de Sanlúcar y se añade el Crisol 3* de Chiclana.

Cádiz en Capitales de Provincia del Imserso

Este paquete tiene una duración de 4 días, dos de visitas al quedar el primer y el último día dedicado a los desplazamientos desde y hasta el lugar de origen. El hotel no aparece por ahora especificado pero sí el régimen de alojamiento, que será en media pensión. Será sin duda la manera más completa de conocer la capital para aquellos que estén interesados.

Costa de Cádiz en los viajes del Imserso

La duración de este viaje ya dependerá del número de noches que se hayan reservado. Los hoteles programados serán el Reina Cristina 4* de Algeciras y Las Dunas 4* de El Puerto y la estancia se realizará en régimen de pensión completa.