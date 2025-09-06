Viajes del Imserso 2025-2026: lista completa de hoteles de Cádiz y Andalucía que participan en esta edición

Los viajes del Imserso, el popular programa de turismo para jubilados, sigue calentando motores para la que será su edición 2025-2026. Aunque no será hasta la próxima semana cuando se anuncie la fecha en la que se comenzarán a comercializar los viajes, ya se van conociendo algunos datos como las novedades que traerá este año (una tarifa plana a 50 euros para pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas) así como los hoteles que participarán en esta edición.

Hay que tener en cuenta que Imserso no gestiona hoteles sino que adjudica las plazas a diferentes empresas. Es el caso por ejemplo de Ávoris, que es la encargada de los establecimientos de los lotes 1 (costa peninsular) y 3 (escapadas y procedencia europea). Mundiplan hace lo propio con el lote 2 de costa insular.

Así deben ser los hoteles del Imserso

Según el programa, los hoteles ofrecidos a los pensionistas que vayan a hacer turismo con Imserso deben tener un mínimo de tres estrellas y estarán obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre para atender a las demandas de los usuarios.

Listado completo de hoteles para Imserso 2025-2026

Costa Peninsular

Hotel Alua Golf Trinidad 4* (Roquetas de Mar, Almería)

Hotel Arena Center 4* (Roquetas de Mar, Almería)

Hotel Best Indalo 4* (Mojácar, Almería)

Hotel Best Roquetas 4* (Roquetas de Mar, Almería)

Hotel Best Sabinal 4* (Roquetas de Mar, Almería)

Hotel Evenia Zoraida Resort 4* (Roquetas de Mar, Almería)

Hotel Moon Dreams Portomagno 4* (Aguadulce, Almería)

Hotel Playasol 4* (Roquetas de Mar, Almería)

Hotel Globales Reina Cristina 4* (Algeciras, Cádiz)

Hotel Las Dunas 4* (Chiclana, Cádiz)

Hotel Gran del Coto 4* (Matalascañas, Huelva)

Hotel Moon Dreams El Cortijo 4* (Matalascañas, Huelva)

Hotel Alba Beach 3* (Benalmádena, Málaga)

Hotel Aluasun Costa Park 4* (Torremolinos, Málaga)

Hotel Aluasun Marbella Park 4* (Marbella, Málaga)

Hotel Los Patos 4* (Benalmádena, Málaga)

Hotel Medplaya Bali 3* (Benalmádena, Málaga)

Hotel Nerja Club 3* (Nerja, Málaga)

Hotel Parasol By Dorobe 4 * (Torremolinos, Málaga)

Hotel Playa Estepona 4* (Estepona, Málaga)

Hotel Sandos Griego 4* (Torremolinos, Málaga)

Circuitos culturales

Hotel Moon Dreams Portomagno 4* (Aguadulce, Almería)

Hotel Crisol Monasterio de San Miguel 4* (El Puerto, Cádiz)

Hotel Exe Guadalete 4* (Jerez, Cádiz)

Hotel Guadalquivir 4* (Sanlúcar, Cádiz)

Hotel Averroes 3* (Córdoba)

Hotel Castillo 3* (Palma del Río, Córdoba)

Hotel Exe Las Adelfas 4* (Córdoba)

Hotel Checkin Camino de Granada 4* (Granada)

Hotel Reyes Ziries 3* (Albolote, Granada)

Hotel Ilunion Islantilla 4* (Islantilla, Huelva)

Hotel Condestable Iranzo 4* (Jaén)

Hotel Sierra de Cazorla & Spa (La Iruela, Jaén)

Hotel Torres I 3* (Villanueva del Arzobispo, Jaén)

Hotel Ilunion Mijas 4* (Mijas, Málaga)

Hotel Medplaya Bali 3* (Benalmádena, Málaga)

Hotel Blu Torre de Sevilla 3* (Guillena, Sevilla)

Hotel Exe Gran Solucar 4* (Sanlúcar la Mayor, Sevilla)

Turismo de naturaleza

Hotel Moon Dreams Portomagno 4* (Aguadulce, Almería)

Hotel Crisol Monasterio de San Miguel 4* (El Puerto, Cádiz)

Hotel Exe Guadalete 4* (Jerez, Cádiz)

Hotel Guadalquivir 4* (Sanlúcar, Cádiz)

Hotel Checkin Camino de Granada 4* (Granada)

Hotel Reyes Ziries 3* (Albolote, Granada)

Hotel Ilunion Islantilla 4* (Islantilla, Huelva)

Hotel Condestable Iranzo 4* (Jaén)

Hotel Sierra de Cazorla & Spa (La Iruela, Jaén)

Hotel Ilunion Mijas 4* (Mijas, Málaga)

Hotel Medplaya Bali 3* (Benalmádena, Málaga)

Hotel Exe Gran Solucar 4* (Sanlúcar la Mayor, Sevilla)

Capitales de provincia