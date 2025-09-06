Viajes del Imserso 2025-2026: lista completa de hoteles de Cádiz y Andalucía que participan en esta edición
Todos los establecimientos que se ofrecen dentro de los lotes 1 y 3 del programa de turismo para jubilados
Tarifa plana de 50 euros y viajes con mascotas, principales novedades del nuevo programa Imserso 2025-2026
Los viajes del Imserso, el popular programa de turismo para jubilados, sigue calentando motores para la que será su edición 2025-2026. Aunque no será hasta la próxima semana cuando se anuncie la fecha en la que se comenzarán a comercializar los viajes, ya se van conociendo algunos datos como las novedades que traerá este año (una tarifa plana a 50 euros para pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas) así como los hoteles que participarán en esta edición.
Hay que tener en cuenta que Imserso no gestiona hoteles sino que adjudica las plazas a diferentes empresas. Es el caso por ejemplo de Ávoris, que es la encargada de los establecimientos de los lotes 1 (costa peninsular) y 3 (escapadas y procedencia europea). Mundiplan hace lo propio con el lote 2 de costa insular.
Así deben ser los hoteles del Imserso
Según el programa, los hoteles ofrecidos a los pensionistas que vayan a hacer turismo con Imserso deben tener un mínimo de tres estrellas y estarán obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre para atender a las demandas de los usuarios.
Listado completo de hoteles para Imserso 2025-2026
Costa Peninsular
- Hotel Alua Golf Trinidad 4* (Roquetas de Mar, Almería)
- Hotel Arena Center 4* (Roquetas de Mar, Almería)
- Hotel Best Indalo 4* (Mojácar, Almería)
- Hotel Best Roquetas 4* (Roquetas de Mar, Almería)
- Hotel Best Sabinal 4* (Roquetas de Mar, Almería)
- Hotel Evenia Zoraida Resort 4* (Roquetas de Mar, Almería)
- Hotel Moon Dreams Portomagno 4* (Aguadulce, Almería)
- Hotel Playasol 4* (Roquetas de Mar, Almería)
- Hotel Globales Reina Cristina 4* (Algeciras, Cádiz)
- Hotel Las Dunas 4* (Chiclana, Cádiz)
- Hotel Gran del Coto 4* (Matalascañas, Huelva)
- Hotel Moon Dreams El Cortijo 4* (Matalascañas, Huelva)
- Hotel Alba Beach 3* (Benalmádena, Málaga)
- Hotel Aluasun Costa Park 4* (Torremolinos, Málaga)
- Hotel Aluasun Marbella Park 4* (Marbella, Málaga)
- Hotel Los Patos 4* (Benalmádena, Málaga)
- Hotel Medplaya Bali 3* (Benalmádena, Málaga)
- Hotel Nerja Club 3* (Nerja, Málaga)
- Hotel Parasol By Dorobe 4 * (Torremolinos, Málaga)
- Hotel Playa Estepona 4* (Estepona, Málaga)
- Hotel Sandos Griego 4* (Torremolinos, Málaga)
Circuitos culturales
- Hotel Moon Dreams Portomagno 4* (Aguadulce, Almería)
- Hotel Crisol Monasterio de San Miguel 4* (El Puerto, Cádiz)
- Hotel Exe Guadalete 4* (Jerez, Cádiz)
- Hotel Guadalquivir 4* (Sanlúcar, Cádiz)
- Hotel Averroes 3* (Córdoba)
- Hotel Castillo 3* (Palma del Río, Córdoba)
- Hotel Exe Las Adelfas 4* (Córdoba)
- Hotel Checkin Camino de Granada 4* (Granada)
- Hotel Reyes Ziries 3* (Albolote, Granada)
- Hotel Ilunion Islantilla 4* (Islantilla, Huelva)
- Hotel Condestable Iranzo 4* (Jaén)
- Hotel Sierra de Cazorla & Spa (La Iruela, Jaén)
- Hotel Torres I 3* (Villanueva del Arzobispo, Jaén)
- Hotel Ilunion Mijas 4* (Mijas, Málaga)
- Hotel Medplaya Bali 3* (Benalmádena, Málaga)
- Hotel Blu Torre de Sevilla 3* (Guillena, Sevilla)
- Hotel Exe Gran Solucar 4* (Sanlúcar la Mayor, Sevilla)
Turismo de naturaleza
- Hotel Moon Dreams Portomagno 4* (Aguadulce, Almería)
- Hotel Crisol Monasterio de San Miguel 4* (El Puerto, Cádiz)
- Hotel Exe Guadalete 4* (Jerez, Cádiz)
- Hotel Guadalquivir 4* (Sanlúcar, Cádiz)
- Hotel Checkin Camino de Granada 4* (Granada)
- Hotel Reyes Ziries 3* (Albolote, Granada)
- Hotel Ilunion Islantilla 4* (Islantilla, Huelva)
- Hotel Condestable Iranzo 4* (Jaén)
- Hotel Sierra de Cazorla & Spa (La Iruela, Jaén)
- Hotel Ilunion Mijas 4* (Mijas, Málaga)
- Hotel Medplaya Bali 3* (Benalmádena, Málaga)
- Hotel Exe Gran Solucar 4* (Sanlúcar la Mayor, Sevilla)
Capitales de provincia
- Hotel Crisol Almería 3* (Almería)
- Hotel Exe Almería Centro 4* (Almería)
- Hotel Averroes 3* (Córdoba)
- Hotel Exe Las Adelfas 4* (Córdoba)
- Hotel Checkin Camino de Granada 4* (Granada)
- Hotel NH Luz Huelva 4* (Huelva)
- Hotel Condestable Iranzo 4* (Jaén)
- Hotel Eurostars Málaga 4* (Málaga)
- Hotel Catalonia Hispalis 3* (Sevilla)
- Hotel Exe Sevilla Macarena 4* (Sevilla)
