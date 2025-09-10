Precio de los viajes del Imserso 2025-2026: estos son los destinos más baratos y más caros
El importe que pagarán los jubilados varía desde los 139 euros, el más económico, a 564 euros, el más caro
El Imserso ha comenzado ya a enviar las cartas de acreditación a los pensionistas que ya pueden empezar a reservar sus viajes para la temporada 2025-2026. La nueva campaña se comercializará entre el 6 y 8 de octubre y este año cuenta con importantes novedades como la opción de poder viajar con una mascota y las plazas a 50 euros para los viajeros con pensiones más bajas. Para esta opción se van a reservar más de 7.400 plazas que se asignarán a solicitantes que reciban una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.
El programa de turismo social para los jubilados también ha publicado su tabla con los precios actualizados para la temporada, un dinero que dependerá del destino, el número de días que dure la estancia y también de los meses en que se realicen los viajes (si es temporada alta, media o baja).
Precios de los viajes del Imserso para 2025-2026
- Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia) con transporte
- 10 días y 9 noches: 309,22 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 409,22 euros (octubre, mayo y junio)
- 8 días y 7 noches: 244,04 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 344,04 euros (octubre, mayo y junio
- Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia) sin transporte
- 10 días y 9 noches: 270,39 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 379,39 euros (octubre, mayo y junio)
- 8 días y 7 noches: 224,63 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,63 euros (octubre, mayo y junio)
- Zona costera insular (Islas Baleares) con transporte
- 10 días y 9 noches: 353,37 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 453,37 euros (octubre, mayo y junio)
- 8 días y 7 noches: 285,29 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 385,29 euros (octubre, mayo y junio)
- Zona costera insular (Islas Baleares) sin transporte
- 10 días y 9 noches: 270,52 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 370,52 euros (octubre, mayo y junio)
- 8 días y 7 noches: 224,36 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,36 euros (octubre, mayo y junio)
- Zona costera insular (Canarias) con transporte
- 10 días y 9 noches: 464,72 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 564,72 euros (octubre, mayo y junio)
- 8 días y 7 noches: 378,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 478,75 euros (octubre, mayo y junio)
- Zona costera insular (Canarias) sin transporte
- 10 días y 9 noches: 270,39 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 370,39 euros (octubre, mayo y junio)
- 8 días y 7 noches: 224,28 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,28 euros (octubre, mayo y junio)
Precio del Turismo de Escapadas en el Imserso 2025-2026
- Circuitos culturales 6 días y 5 noches: 312,51 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 412,51 euros (octubre, mayo y junio)
- Turismo de Naturaleza 5 días y 4 noches: 305,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 405,75 euros (octubre, mayo y junio)
- Capitales de provincia 4 días y 3 noches: 139,91 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 232,91 euros (octubre, mayo y junio)
- Ceuta y Melilla 5 días y 4 noches: 305,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 405,75 euros (octubre, mayo y junio)
Condiciones de los viajes del Imserso 2025-2026
Los precios de los viajes del Imserso incluyen:
- alojamiento en habitación doble a compartir. Si el beneficiario desea un uso individual, se incluirá un suplemento de 22 euros para Baleares y zona costera peninsular; 24 euros para Canarias; y 26 euros para turismo de escapadas
- pensión completa, salvo en los viajes a capitales de provincia cuyo régimen es de media pensión
- Transporte, salvo en las modalidades en las que no está incluido expresamente y en viajes a capitales de provincia
- En turnos de Navidad y fin de año se ofertará un menú especial que, en caso de ser aceptado por el usuario, incluye un suplemento de 20 euros por persona y por cada comida o cena de gala (cenas de gala el 24 y 31 de diciembre y comidas de gala el 25 de diciembre y el 1 de enero)
- Los precios serán incrementados en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven los usuarios en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o de diferente lote.
