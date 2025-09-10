Precio de los viajes del Imserso 2025-2026: estos son los destinos más baratos y más caros

El Imserso ha comenzado ya a enviar las cartas de acreditación a los pensionistas que ya pueden empezar a reservar sus viajes para la temporada 2025-2026. La nueva campaña se comercializará entre el 6 y 8 de octubre y este año cuenta con importantes novedades como la opción de poder viajar con una mascota y las plazas a 50 euros para los viajeros con pensiones más bajas. Para esta opción se van a reservar más de 7.400 plazas que se asignarán a solicitantes que reciban una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

El programa de turismo social para los jubilados también ha publicado su tabla con los precios actualizados para la temporada, un dinero que dependerá del destino, el número de días que dure la estancia y también de los meses en que se realicen los viajes (si es temporada alta, media o baja).

Precios de los viajes del Imserso para 2025-2026

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia) con transporte

10 días y 9 noches: 309,22 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 409,22 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 244,04 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 344,04 euros (octubre, mayo y junio

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia) sin transporte

10 días y 9 noches: 270,39 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 379,39 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 224,63 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,63 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Islas Baleares) con transporte

10 días y 9 noches: 353,37 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 453,37 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 285,29 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 385,29 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Islas Baleares) sin transporte

10 días y 9 noches: 270,52 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 370,52 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 224,36 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,36 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Canarias) con transporte

10 días y 9 noches: 464,72 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 564,72 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 378,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 478,75 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Canarias) sin transporte

10 días y 9 noches: 270,39 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 370,39 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 224,28 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,28 euros (octubre, mayo y junio)

Precio del Turismo de Escapadas en el Imserso 2025-2026

Circuitos culturales 6 días y 5 noches: 312,51 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 412,51 euros (octubre, mayo y junio)

6 días y 5 noches: 312,51 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 412,51 euros (octubre, mayo y junio) Turismo de Naturaleza 5 días y 4 noches: 305,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 405,75 euros (octubre, mayo y junio)

5 días y 4 noches: 305,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 405,75 euros (octubre, mayo y junio) Capitales de provincia 4 días y 3 noches: 139,91 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 232,91 euros (octubre, mayo y junio)

4 días y 3 noches: 139,91 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 232,91 euros (octubre, mayo y junio) Ceuta y Melilla 5 días y 4 noches: 305,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril) y 405,75 euros (octubre, mayo y junio)

Condiciones de los viajes del Imserso 2025-2026

Los precios de los viajes del Imserso incluyen: