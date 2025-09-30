El tiempo en Cádiz, a punto de dar otro giro: Aemet avanza una subida de temperaturas por encima de los 30 grados

El inicio del mes de octubre va a estar marcado por un giro en el tiempo en toda España, y también en Cádiz. Tras el paso por la Península del ex huracán Gabrielle, convertido en borrasca al tocar tierra, los principales servicios meteorológicos avanzan un aumento de temperaturas. En el caso de la provincia de Cádiz, la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a marcar días en los que los registros quedarán por encima de los 30 grados. Así que, parece que el calor se resiste a abandonar.

El episodio de lluvias torrenciales, que pasó por Cádiz de una manera más leve a lo esperado debido a un cambio de trayectoria de Gabrielle, entra este martes en su recta final. Tras dejar precipitaciones muy intensas y verdaderos aguaceros en Cataluña y Comunidad Valenciana, donde estuvo activo el aviso rojo durante buena parte del lunes, hoy la cola de la tormenta se traslada hasta Baleares, que será la zona más afectada con probabilidad de que siga descargando algo en Valencia y el norte de Murcia.

A partir del miércoles, primer día de octubre, las lluvias asociadas a Gabrielle darán paso a un tiempo mucho más estable y seco y con un aumento progresivo de las temperaturas como nota más destacada.

Octubre comienza con subida de temperaturas en Cádiz

Según explica tiempo.com, octubre comenzará con un ambiente mucho más soleado en la mayor parte de España. Habrá posibilidad de que se produzcan algunas lluvias, aunque ya no tan intensas, por la zona del Estrecho de Gibraltar, donde soplarán vientos húmedos de levante. "Las temperaturas registrarán un ascenso general en la Península y serán parecidas o habrá ligeros descensos en Baleares y Canarias. Se llegarán a superar ligeramente los 30 ºC de máxima en el interior de Andalucía y las vegas del Guadiana", indica su modelo meteorológico.

Aemet también refleja este aumento progresivo de temperaturas en Cádiz, que será mucho más evidente de cara al jueves y al viernes. La escalada se hará más evidente en las zonas del interior de la provincia, la Sierra, la campiña y parte de la Janda. Los termómetros quedarán fácilmente muy cercanos a los 35 grados en estas áreas durante las horas centrales del día. En los municipios costeros, como la Bahía de Cádiz, algo menos pero también alcanzarán sin mayores complicaciones los 30 grados.

El tiempo anticiclónico continuará durante todo el fin de semana sin que por el momento de atisbe el día en que comiencen a bajar los termómetros aunque una vez llegados a estos límites de 35º en el interior y 30º en la costa, no se registran subidas mucho más allá, es decir, hablaríamos de estas temperaturas altas sostenidas al menos hasta el comienzo de la próxima semana.