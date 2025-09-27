Aviso especial de Aemet por lluvias fuertes con la llegada del ex huracán Gabrielle: así afectarán a Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología acaba de publicar, a las 12:57 horas de este sábado 27 de septiembre, un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio sur y este de la Península debido a la proximidad del ex huracán Gabrielle. El aviso especial por fenómenos adversos comenzará el domingo 28 y se prolongará hasta el martes 30 de septiembre.

A continuación, el aviso especial lanzado por Aemet:

"En las próximas horas el ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, penetrará por el oeste de la península ibérica, desplazándose hacia el sureste a medida que pierde rápidamente intensidad. No obstante, el seno de bajas presiones que quedará situado sobre el tercio sur peninsular, junto con las altas presiones al norte, darán lugar a un flujo húmedo del este sobre la fachada mediterránea que, unido a la humedad subtropical en niveles medios y a la inestabilidad asociada a la vaguada en altura que acompaña a la perturbación, podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días. Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

Hoy sábado, con la aproximación de la borrasca, se esperan precipitaciones moderadas y persistentes en el oeste de Galicia, ocasionalmente con tormenta, e intervalos de viento fuerte del sureste, con temporal marítimo en los litorales atlánticos gallegos.

A partir de la madrugada de mañana, las precipitaciones se irán extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares, en general moderadas, pero persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos del cuadrante suroccidental. Durante la tarde podrían ser localmente fuertes en puntos del oeste de Andalucía, especialmente en zonas de sierras, sin descartarlos también en Extremadura. También se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, que pueden ir acompañados de granizo. En el sur de Cataluña es probable que sean muy fuertes, especialmente al final del día y durante la noche del domingo al lunes.

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 mm, con intensidades torrenciales.

Es probable que las islas Baleares también se vean afectadas por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes, especialmente durante la tarde del lunes y el martes.

Existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas".

Así afectará Gabrielle a Cádiz

Según Aemet, Gabrielle penetrará por el oeste peninsular desplazándose hacia el sureste a medida que va perdiendo intensidad. La humedad subtropical junto a la vaguada es lo que podría dar lugar a esas lluvias fuertes y persistentes en todo el tercio sur.

Aemet indica que las lluvias podrían ser fuertes en el oeste de Andalucía el domingo por la tarde, especialmente en zonas de la sierra y sitúa el lunes y martes como los días más adversos del episodio. "Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho", especifica el aviso, que espera los acumulados más importantes al sur de la Comunidad valenciana entre final del lunes y primera mitad del martes.