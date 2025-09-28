Bandera roja en las playas de Cádiz por el ex huracán Gabrielle: peligro para los bañistas por fuerte oleaje y corrientes de resaca

Los restos del huracán Gabrielle han entrado esta madrugada ya en la Península. Portugal ha sido la primera en resentirte con los vientos y la lluvia persistente. Ya circulan por las redes sociales vídeos de la entrada de Gabrielle a las 4:00 horas de esta madrugada, ya como borrasca, en la ciudad de Oporto.

Gabrielle ha entrado en España con un cambio de trayectoria como principal novedad. Su llegada se ha producido más el norte de lo esperado en un primer momento, algo que aunque llevará lluvias a Andalucía, tal vez no será con la misma intensidad de los previsto días atrás. Las precipitaciones sí podrían alcanzar "intensidad torrencial" según la Agencia Estatal de Meteorología en punto del área mediterránea, en especial en la comunidad valenciana.

Así las cosas, Aemet ha cambiado los avisos meteorológicos que tenía previstos para estos días en Andalucía. En la provincia de Cádiz, en concreto, se iba a activar el aviso amarillo este lunes en la zona del Campo de Gibraltar pero en la actualización de los mapas meteorológicos ya no aparece.

En el resto de la región, Aemet también iba a activar este domingo avisos amarillos en buena parte de Huelva y Sevilla y en la sierra norte de Córdoba. El cambio para estas provincia implica la reducción del área que estará bajo el aviso, que se reduce considerablemente en el caso de Huelva y Sevilla a la zona norte. En Córdoba la situación se queda igual. En estas provincias, las precipitaciones podrían superar los 15 l/m² en una hora y los 30 l/m² en seis horas en provincias.

El cambio de pronóstico no implica que en Cádiz no se vayan a sentir los efectos por la llegada de Gabrielle. De hecho, el Ayuntamiento de Cádiz ha informado este domingo de que en las playas de la ciudad ondean ya las banderas rojas "por el fuerte oleaje y las corrientes de resaca que suponen un peligro para los bañistas".

Previsión de acumulados este domingo en Cádiz

El cambio de trayectoria del ex huracán Gabrielle ha llevado también a modificar la previsión de acumulados que los modelos meteorológicos esperaban para este domingo en la provincia. Se reducen en todos los municipios respecto a las cifras avanzadas el sábado. Estas son las cantidades que tiempo.com prevé ahora en litros por metro cuadrado para el domingo y lunes respectivamente

Alcalá de los Gazules: 4.8 +4.1

Alcalá del Valle: 0.8 + 3

Algar: 4.5 + 5.4

Algeciras: 3.3 + 1.6

Algodonales: 4 + 4.2

Arcos de la Frontera: 1.3 + 1.4

Barbate: 2.2

Barrios, Los: 4 + 2.3

Benalup-Casas Viejas: 2.3 + 1.6

Benaocaz: 10 + 11

Bornos: 1.3 + 1.6

Bosque, El: 8 + 8.1

Cádiz: 0.2

Castellar de la Frontera: 0.8 + 1.5

Chiclana de la Frontera: 1.6

Chipiona: 0.9

Conil de la Frontera: 1.3

Espera: 0.9 + 1.2

Gastor, El: 3.3 + 4.8

Grazalema: 15 + 8.9

Jerez de la Frontera: 1.9

Jimena de la Frontera: 3 + 2.9

Línea de la Concepción, La: 1.6 + 0.6

Medina-Sidonia: 1.8 + 1.3

Olvera: 1.7 + 3.6

Paterna de Rivera: 1.9 + 1.7

Prado del Rey: 5.5 + 4.8

Puerto de Santa María, El: 1.8

Puerto Real: 1.9

Puerto Serrano: 2.3 + 1.2

Rota: 1.2

San Fernando: 1.5

San José del Valle: 1.9 + 1.9

San Martín del Tesorillo: 0.5 + 1.5

Sanlúcar de Barrameda: 1

San Roque: 1.8 + 1.1

Setenil de las Bodegas: 1.1 + 3.2

Tarifa: 5.5 + 4.4

Torre Alháquime: 1.5 + 3.5

Trebujena: 0.4 + 0.1

Ubrique: 9.8 + 11

Vejer de la Frontera: 2.1 + 0.8

Villaluenga del Rosario: 9.9 + 11

Villamartín: 1.9 + 1.2

Zahara: 5.5 + 6.4

"Situación meteorológica potencialmente peligrosa"

Aemet centra su atención en la comunidad valenciana, donde las lluvias podrían alcanzar "intensidad torrencial". Gabrielle irá perdiendo intensidad a medida que se dirija hacia el sur. "Desde su posición, inducirá un flujo de viento húmedo procedente del Mediterráneo", explica Aemet, y paralelamente, "una vaguada (una especie de lengua de aire frío) en niveles medios y altos de la troposfera provocará un aumento de la inestabilidad". Esta inestabilidad y el aire húmedo serán los que den lugar a la formación de tormentas intensas en los tercios este y sur de la Península.

El episodio de mayor intensidad se desarrollará a partir del mediodía y las zonas más afectadas serían el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña occidental.

Riesgo muy alto el lunes en el levante

Según el pronóstico de tiempo.com, lo más preocupante de este episodio aún está por llegar. A partir de la madrugada del lunes y hasta el próximo martes, el avance del sistema hacia el este peninsular, sumado a un Mediterráneo muy cálido, podría derivar en un episodio de lluvias muy fuertes o torrenciales en toda la fachada mediterránea y Baleares.

Este patrón atmosférico es complejo, y su evolución no es sencilla de prever con precisión. No obstante, los modelos de predicción coinciden en señalar que la conjunción de factores incrementa el riesgo de lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, este de Castilla-La Mancha, Cataluña y posiblemente al final en las Islas Baleares.

Su modelo de referencia ya indica acumulados significativos en puntos de la Comunidad Valenciana. Los acumulados previstos en zonas del litoral e interior levantino podrían superar fácilmente los 200 l/m² en menos de 48 horas, especialmente en puntos del Valencia, norte de Alicante y Tarragona. En áreas montañosas o con orografía compleja, como el prelitoral catalán sur o zonas montañosas del cuadrante sureste peninsular, los acumulados también podrían ser igualmente elevados.