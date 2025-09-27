El ex huracán Gabrielle trae oleaje y lluvia a Cádiz: así lloverá en cada municipio este fin de semana

El tiempo en Cádiz de este fin de semana estará marcado por la llegada de los restos del ex huracán Gabrielle que tocará la costa atlántica de la provincia ya convertido en borrasca. Gabrielle dejará malos días en la provincia, marcados primero por un intenso oleaje este sábado y domingo, jornada en la que aparecerá la lluvia, que ya se extenderá hasta el inicio de la próxima semana. En algunos puntos como el Campo de Gibraltar es probable que incluso las precipitaciones se extiendan algo más, hasta el miércoles o el jueves, aunque los días de mayor concentración de agua serán igualmente el domingo y el lunes.

La previsión del tiempo en Cádiz para este sábado

Según los pronósticos meteorológicos, el fenómeno predominante durante este sábado será sin duda el viento fuerte aunque es probable que las rachas más fuertes no lleguen hasta mediodía o comienzos de la tarde. El modelo de tiempo.com indica que no será hasta las horas centrales del día cuando el viento comience a ganar en intensidad, "con picos de 50 a 60 km/h en la meseta norte, Extremadura y más tarde hacia el sudoeste de Andalucía, en el entorno golfo de Cádiz".

Gabrielle, por lo tanto, dejará un importante temporal marítimo, aunque Portugal será el país que más lo sufra. No obstante, todo el oeste de Andalucía y el Golfo de Cádiz en concreto estará más expuesto. En el mar de la zona, por ejemplo, se esperan olas aisladas de más 5-6 metros.

Rachas de viento asociadas a Gabrielle previstas por tiempo.com

La Agencia Estatal de Meteorología ya anticipaba este viernes los efectos que Gabrielle podría tener en Cádiz. Los primeros oleajes del sábado, señalaba, aunque tendrán una altura significativa muy baja (inferior al metro) destacarán porque tendrán un periodo, tanto medio como de pico, muy alto, llegando a los 16 segundos el medio y a 20 segundos el pico. Según estos periodos, Aemet explica que el oleaje se moverá a gran velocidad, pudiendo penetrar bastante en las playas y generando corrientes de "resaca peligrosa para los bañistas".

El viento será de componente sur, suroeste lo que no afectará por el momento a las temperaturas, que seguirán en la misma tónica que estos días atrás: máximas de 25 en la costa atlántica y de 30 en el interior.

La lluvia llegará a Cádiz a partir del domingo

Será a partir del domingo cuando la lluvia comience a hacer acto de presencia en la provincia, unas precipitaciones que se alargarán hasta el lunes e incluso un poco más allá, miércoles o jueves, en la zona del Campo de Gibraltar. El domingo se mantendrá el viento intenso con oleaje por lo que la jornada será especialmente desapacible.

Según las previsiones de tiempo.com, estos son los acumulados (litros/metro cuadrado) que se esperan en cada uno de los municipios de la provincia para domingo y lunes respectivamente: