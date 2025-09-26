Aemet anticipa los efectos del huracán Gabrielle en Cádiz: lluvias, oleaje y "resaca peligrosa para los bañistas" este fin de semana

La llegada de los restos del huracán Gabrielle a la costa atlántica de la Península será lo que sin duda marque el tiempo en Cádiz durante este fin de semana. Y es que según todas las previsiones, la trayectoria de Gabrielle llegará hasta la zona del Golfo de Cádiz este domingo, por lo que Cádiz y también Huelva podrían llegar a ser las provincias más afectadas de un fenómeno que tocará la costa ya convertido en borrasca después de que el huracán haya ido perdiendo intensidad tras su paso por las islas Azores.

Trayectorías previstas hasta el viernes y el domingo del huracán Gabrielle. / NHC

La Agencia Estatal de Meteorología espera que entre el domingo y el lunes se produzcan las precipitaciones y las rachas de viento más intensas. La situación contrastará con el ambiente cálido en lo que a temperaturas se refiere, con termómetros que llegarán a los 30 grados en el interior sur peninsular y unos 25 en la zona norte.

Previsión de Aemet para Cádiz día a día

Aemet espera que el 27 de septiembre, este sábado, a partir de la tarde-noche, la llegada del ex huracán Gabrielle aunque para entonces, el servicio estatal ya espera que haya transicionado a "borrasca extratropical". Gabrielle comenzará afectando al Golfo de Cádiz con un oleaje intenso en este primer momento de choque.

Los primeros oleajes, aunque tendrán una altura significativa muy baja (inferior al metro) destacarán porque tendrán un periodo, tanto medio como de pico, muy alto, llegando a los 16 segundos el medio y a 20 segundos el pico. Según estos periodos, Aemet explica que el oleaje se moverá a gran velocidad, pudiendo penetrar bastante en las playas y generando corrientes de "resaca peligrosa para los bañistas". Este oleaje afectará a toda la costa occidental de Cádiz y a la zona más oriental de Huelva.

A partir del domingo 28, se producirá un aumento de la altura significativa, hasta superar los tres metros de altura al final del día. El periodo disminuye, pero sigue siendo alto, por lo que el oleaje "puede tener bastante energía, y seguir siendo peligroso para bañistas". Aemet no descarta que incluso que el oleaje pueda llegar a afectar a las infraestructuras costeras durante las horas de pleamar. Afortunadamente, el coeficiente de mareas será bastante bajo ese día lo que podría minimizar el impacto.

Cuándo llegarán las lluvias a Cádiz

Según la previsión de Aemet, aunque este viernes será un día soleado las nubes comenzarán a entrar en la provincia a partir del sábado. Serán en todo caso nubes altas con poca probabilidad de que dejen algunas gotas. De producirse, no obstante, sería ya por la tarde-noche y más bien en la costa noroeste de la provincia.

La nubosidad irá en aumento desde primera hora el domingo y ahora ya sí, empezarán a elevarse las probabilidades de lluvia. Prácticamente toda la provincia está en los mapas de Aemet con símbolos de lluvia, y además será más probable y abundante en la segunda mitad del día.

La previsión mantiene la misma situación hasta el lunes 29 de septiembre. Ya a final del día se irían retirando las nubes hasta llegar al martes 30 con algo más de tranquilidad en lo que a meteorología se refiere.