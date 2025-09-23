El tiempo en Cádiz, pendiente de la borrasca Gabrielle: así podrían afectar las lluvias a la provincia esta semana

El otoño recién estrenado se ha instalado en la provincia de Cádiz con temperaturas mucho más frescas especialmente a primera hora y última hora del día. El Bosque, Grazalema, Jerez y Jimena han registrado ya este martes temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados (en Jimena los termómetros caían hasta los 8,3 grados a las 7:00 horas) mientras que la costa ha logrado permanecer por encima de los 12 gracias al efecto regulador del mar.

Está situación de descuelgue de aire frío es el responsable de que se estén produciendo los aguaceros tormentosos especialmente por el noreste de España (Cataluña por ejemplo). Según explican desde tiempo.com, el aire frío se ha aislado totalmente del chorro polar anunciado la semana pasada generando una DANA sobre la vertical de Francia.

Las lluvias, por tanto, no tienen visos de desaparecer al menos esta semana aunque afectarán de manera desigual a la Península. La pregunta estaría en saber si estas precipitaciones podrían extenderse hacia el sur y terminar afectando a la provincia de Cádiz.

Se acerca el ex huracán Gabrielle

Las temperaturas algo más bajas de estos días, provocadas por la influencia del aire polar, se irán recuperando paulatinamente a partir del miércoles o el jueves. Estos días sin embargo, una nueva vaguada podría empezar a repartir los chubascos por otros territorios del país al que las lluvias no hayan llegado todavía. Y hay más: los modelos meteorológicos también están pendientes del huracán Gabrielle, que podría llegar como una borrasca a España.

En primer lugar, el paso de la vaguada el miércoles o jueves podía dejar lluvias locamente fuertes en Ceuta y Melilla, con chaparrones menos intensos en Cataluña, resto de la vertiente mediterránea y Baleares. En el Cantábrico oriental y en Canarias se esperan precipitaciones dispersas.

En la recta final de la semana entraría en escena el, ya para entonces, ex huracán Gabrielle y que apuntaría en esos días hacia Europa. Según estiman desde tiempo.com, "las últimas previsiones de nuestro modelo de referencia anticipan que podría llegar a Azores a primera hora del viernes como tormenta (sub)tropical. Al interactuar con el chorro polar, comenzará su fase de extratropicalización. En estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a exGabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca, pero no podemos descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical. En todo caso, sus efectos serían similares a los de las depresiones atlánticas, con viento y temporal de mar en el norte y algunas precipitaciones. Antes, impulsará aire cálido hacia nuestra geografía que causará un importante repunte térmico."

¿Llegarán las lluvias a Cádiz?

Aunque la incertidumbre es bastante elevada por el momento, los mapas probabilísticos de lluvia de tiempo.com dibujan un sábado 27 de septiembre pasado por agua en buena parte de la provincia. Las precipitaciones más abundantes podrían darse en Almería y Granada principalmente y llegar igualmente a toda la zona costera de Málaga y del Campo de Gibraltar, ya en Cádiz. Incluso se observa que la previsión de acumulados llegaría a alcanzar a buena parte de la costa atlántica, la Bahía de Cádiz incluida.

Previsión de precipitación acumulada este sábado. / tiempo.com

La Agencia Estatal de Meteorología dibuja un escenario con algunos cambios. Sí espera probabilidad de lluvia elevada entre el miércoles y el jueves. Según el mapa de Aemet, las nubes empezarán a entrar en la provincia por la zona del Campo de Gibraltar durante la mañana del miércoles 24 de septiembre, elevando en esa zona las opciones de que se produzcan lluvias hasta el 90%. A medida que la nubosidad se vaya extendiendo por el resto de la provincia, caerán los porcentajes en el Estrecho. el jueves 25 comenzaría de igual manera, aunque con la nubosidad plenamente extendida y las opciones de que llueva en el entorno del 65% en localidades de la Bahía como Cádiz o El Puerto; 55% en Chiclana y 45% en San Fernando.

El viernes y el sábado quedarían como días más tranquilos en lo meteorológico con opción de que las nubes vuelvan a cubrir Cádiz el domingo aunque por el momento, con escasas probabilidades de lluvia.