Frío en Cádiz a primera hora de la mañana tras una brusca bajada de temperaturas: estas son las previsiones de Aemet para la semana

Cádiz comienza la semana inmersa en el brusco bajón de temperaturas que se pronosticaba la semana pasada. Un giro de 180 grados en el tiempo de la provincia, que ha pasado de un sábado más o menos caluroso en algunos puntos a un lunes en el que, al menos a primera hora y última hora, será necesario usar una prenda de abrigo. Una caída de los termómetros debido al paso de una vaguada que recorre ya toda la Península de oeste a este y que servirá para instalar en buena parte del país un ambiente típicamente otoñal. En el caso de la provincia, el descenso térmico se debe también a un cambio de viento, que ha variado del levante de estos días atrás a poniente y a norte.

El paso del nuevo frente hará que los termómetros en la provincia no lleguen tan siquiera a los 30 grados durante las horas centrales del día según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El servicio estatal espera unas máximas que apenas superarán los 25 grados en la zona de la Bahía de Cádiz, subiendo un par de grados más en las zonas de interior pero sin rebasar ese límite de 30 grados.

La previsión es que las mínimas, es decir, las temperaturas de las primeras horas y las últimas horas de cada jornada, se mantengan frías este lunes y también el martes. Aemet espera una leve recuperación de estos valores para el miércoles y días siguientes: tal vez unos 3 grados más que en el inicio de la semana. La subida de las más bajas irá en consonancia también con el ascenso de las máximas aunque en cualquier caso no se espera que los termómetros vuelvan a dispararse durante las horas centrales del día: llegarán a los 30, superándolos en las zonas de interior pero en todo caso, se quedarán muy lejos de los 35 grados.

Temperaturas mínimas y máximas previstas este lunes en Cádiz