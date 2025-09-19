El brusco bajón de temperaturas que se prevé en Cádiz por el chorro polar desde el fin de semana

Las altas temperaturas de la última semana en Cádiz, por encima de la media de estas fechas, parece que van a frenarse en los próximo días. Las previsiones metereológicas apuntan a un "abrupto" descenso de temperaturas en casi todo el país, que puede llegar a la provincia desde este domingo ocasionado por un chorro polar "muy ondulado" que favorecerá la llegada de una masa de aire "anormalmente" fría para la época, señalan desde Meteored.

Desde AEMET Andalucía apuntan que "al paso de una vaguada durante el fin de semana, aparte del descenso térmico significativo, puede producirse algún chubasco especialmente en la mitad oriental el domingo", un "descenso térmico muy significativo entre sábado y lunes de cara al final del verano astronómico y comienzo del otoño". Por su parte, el meteorólogo Mario Picazo explica en eltiempo.es que "el frente arrastrará una masa de aire frío que se dejará sentir en buena parte del país entre el domingo y, sobre todo, el lunes siguiente, que podrán venir acompañado de viento, acentuando la sensación de frío.

Pero antes, aún queda una jornada donde las temperaturas seguirán invitando a seguir en la playa. Este jueves la AEMET activó el aviso amarillo por alcanzarse los 38 grados en algunos puntos de la provincia gaditana que se mantendrán con máximas de 30 en la Bahía y en Jerez y otros puntos del interior de 35.

Descenso desde el sábado

Ya el sábado los termómetros iniciarán su descenso y aún más el domingo, cambiando el viento a poniente y dejando las máximas en 25 grados lunes y martes, con mínimas 18, seis grados menos que en las jornadas pasadas de esta semana.

Meteored ha apuntado que el escenario "más probable" para los próximos días será la formación de una borrasca fría entre las islas británicas y la Bretaña francesa entre el domingo y el lunes, al tiempo que destaca que "lo más evidente" es la llegada de una masa de aire polar que, con la irrupción de vientos del norte, que provocará un "acusado" descenso térmico desde el sábado en el noroeste peninsular y que se extenderá después al resto del país.

Para Picazo, "las temperaturas, que en estos días se han situado hasta 10 grados por encima de la media habitual, sobre todo en el noroeste, caerán en picado entre el domingo y el lunes". Se notará eso sí especialmente en el norte, con un inicio de la nueva semana con valores hasta 10 grados por debajo de lo normal. El domingo comenzará a percibirse cómo ese aire más fresco se desliza hacia el sur y el este, reduciendo las temperaturas salvo en la fachada mediterránea, donde todavía se alcanzarán los 30 ºC.