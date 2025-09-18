El calor obliga a Aemet a activar el aviso amarillo en Cádiz: espera temperaturas máximas de 38 grados en algunos puntos

Cádiz encara este jueves la jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología espera que se alcance el pico de mayor calor de esta semana. El servicio estatal prevé que se alcancen los 38 grados de temperatura máxima en algunos puntos de la provincia, motivo por el que ha activado el aviso amarillo en la zona de la campiña y parte de la Sierra y la Janda para el tramo horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aemet espera que el viernes también sea una jornada sofocante en cuanto a calor se refiere, aunque por el momento no hay previsto ningún tipo de aviso.

Cuándo acabará el calor en Cádiz

Las altas temperaturas y el levante están protagonizando los últimos días del verano, antes de que el próximo 22 de septiembre entre la nueva estación. Y todo debido, según explica tiempo.com, a "la presencia de una dorsal de aire cálido subtropical sobre nuestro territorio se mantendrá sin grandes variaciones hasta la llegada del fin de semana, lo que va a hacer que predominen los cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones y con temperaturas en alza. Esta situación de gran estabilidad atmosférica, con elevada insolación y calma meteorológica, hará que se recaliente la masa de aire y se extienda por más zonas, lo que provocará una intensificación del calor".

A pesar de los termómetros significativamente más altos de estos días, la mayoría de las previsiones meteorológicas coinciden en que este nuevo episodio de calor terminará este fin de semana. Se espera un descenso térmico notable, caídas que pueden ser de hasta 10 grados en algunos puntos de Cádiz, e incluso la posibilidad de lluvias, aunque este extremo con más probabilidad de que ocurra en la zona este de Andalucía.

¿Lluvia el fin de semana?

Lo que sí ocurrirá en toda la comunidad a partir del domingo es la entrada de nubosidad que pondrá punto y final al tiempo anticiclónico de estos días. Las opciones de que llueva no obstante, son bajas en la provincia de Cádiz. Las precipitaciones se concentrarán en Granada, Jaén, Córdoba, Almería, Málaga e incluso zonas concretas de Sevilla.

Las lluvias amainarán con la entrada de la próxima semana al tiempo que los termómetros continuarán registrando valores que tenderán al descenso térmico.

Más calor de lo normal

La excepcionalidad de este periodo de calor en pleno mes de septiembre es una circunstancia que no ha pasado desapercibida para la Aemet.

A través de sus redes sociales, el organismo hace referencia a "un período muy cálido para lo normal en esta época del año", marcado por "un anticiclón y el típico flujo de levante en superficie". Por ello, las temperaturas se mantienen altas en zonas del interior, con máximas de 40ºC en determinados municipios, durante la jornada de este miércoles 17 de septiembre. La situación atmosférica permanecerá estable al menos hasta el fin de semana.