Calor y levante para despedir el verano por todo lo alto en Cádiz: este día se alcanzarán las temperaturas más altas

El calor que se ha instalado en buena parte de la provincia parece que nos devuelve a los días centrales del verano cuando la realidad es bien distinta: dentro de poco dejaremos atrás los meses de estío para entrar en el otoño. Será el 22 de septiembre cuando se produzca el equinoccio, un evento astronómico que no tendrá su reflejo en las temperaturas de los próximos días.

Según tiempo.com, "la presencia de una dorsal de aire cálido subtropical sobre nuestro territorio se mantendrá sin grandes variaciones hasta la llegada del fin de semana, lo que va a hacer que predominen los cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones y con temperaturas en alza. Esta situación de gran estabilidad atmosférica, con elevada insolación y calma meteorológica, hará que se recaliente la masa de aire y se extienda por más zonas, lo que provocará una intensificación del calor".

En el caso concreto de Cádiz, el calor canicular se prolongará durante los próximos días, favorecido además por un viento de levante que elevará los termómetros por encima de los 30 grados en todos los municipios de la costa gaditana a excepción del Campo de Gibraltar, donde se situarán en registros algo más inferiores.

El calor se disparará igualmente en las zonas de interior y la Sierra, donde hay municipios en los que sus vecinos volverán a ver los 38 grados o más en sus termómetros. Será el caso por ejemplo de Puerto Serrano, Trebujena, Olvera, Villamartín y Algodonales. En zonas de la campiña como Jerez el mercurio también rondará los 36 grados, según las previsionales semanales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El jueves, el día más caluroso de la semana

Según los pronósticos de Aemet, el jueves podría registrarse el pico de mayor calor de esta semana, con temperaturas muy altas para la época del año que incluso podrían replicarse el viernes. Para el fin de semana, y aunque los termómetros seguirán marcando por encima de los 30 grados, el cambio de viento (rolará de norte a oeste) favorecerá la bajada de las temperaturas. Para el lunes 22 de septiembre, Aemet ya prevé una caída, brusca en algunas localidades, que pasarán de los 38 a los 23 en apenas unos días.

Aemet espera estas temperaturas en la provincia el jueves y el viernes, 18 y 19 de septiembre: