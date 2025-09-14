Cádiz registra una media de 26,8 grados en agosto, una temperatura más cálida que su media

Imagen de archivo de los niños aliviando el calor en la fuente de la plaza del Ayuntamiento en Cádiz

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de agosto fue de 26,8 grados centígrados, siendo la que registró la temperatura media más baja de todas las provincias andaluzas, como ya sucediera en el mes de julio y el pasado año 2024 en los mismos meses. No obstante, fue considerado con un carácter térmico de muy cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura de la provincia en el mes de agosto fue similar al mismo mes del año 2024, cuando se registró 26,1 grados de media, y a la del año 2023, con 26,6 grados.

Así, Cádiz fue la provincia que registró la temperatura más fresca a nivel andaluz en agosto de 2025 con un hasta casi un grado menos que la siguiente que fue Huelva (27,4 grados) y Granada (27,9). Por su parte, Sevilla (con 29,9 grados), Jaén (29,8) y Córdoba, con 29,3 grados, fueron las provincias que registraron las temperaturas más altas en Andalucía.

Según la Aemet, el mes de agosto, en cuanto a temperatura ha tenido un carácter extremadamente cálido en Andalucía, con una temperatura media de 27,6 grados, 1,5 grados por encima del promedio, siendo el tercer mes de agosto más calido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en agosto por debajo de la media de la comunidad autónoma en algo más de medio grado. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de agosto sin la presencia de lluvias.