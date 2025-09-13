Aviso amarillo por altas temperaturas de nuevo en Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar la alerta por altas temperaturas en la provincia de Cádiz. Un aviso que se prolonga durante al menos todo el fin de semana. Según esta web, será la zona de la campiña gaditana la más afectado, donde se espera que los termómetros alcancen los 38 grados centígrados. En Cádiz capital se alcanzarán los 29 grados de máxima.

El viento será de poniente muy suave, mientras que soplará el levante también moderado en el Estrecho.

Estos días calurosos llegan tras una semana con temperaturas más frescas, dando paso ahora a un fin de semana muy veraniego, al igual que ocurre en prácticamente toda Andalucía.

Ante las altas temperaturas, desde 112 advierten del calor y, recuerdan a la ciudadanía que debe hidratarse, protegerse e incluso el Cádiz C.F. ha insistido en sus redes a los socios que acudan al estadio con agua y gorra debido a la hora completamente intempestiva del partido, las 16.15 de este sábado.