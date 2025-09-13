Este sábado, procesión de la Virgen de los Desamparados desde el Carmen

Nueva tarde–noche de procesión en la ciudad. Hoy sale a la calle la Virgen de los Desamparados, titular de la hermandad de Gloria con sede en la Castrense pero establecida provisionalmente en la iglesia del Carmen, desde donde procesionará a las siete de esta tarde para recorrer parte del centro histórico y recogerse en torno a las once de la noche.

En concreto, el recorrido definido por la hermandad es Alameda Hermanas Carvia Bernal, Calderón de la Barca, Plaza de Mina, Antonio López, Isabel La Católica, plaza del Santísimo Cristo de la Vera–Cruz, plaza de San Francisco, Sagasta, San Pedro, San José, Benjumeda, Soledad, Navas, Ceballos, Mentidero, Bendición de Dios y Alameda.

A lo largo de este itinerario, señala la cofradía momentos significativos, como el paso por el convento de las Hermanas de la Cruz en la calle Benjumeda, el tránsito por la calle Soledad, “momento álgido de la procesión desde los inicios de la hermandad en el que los vecinos acogen con fervor y devoción a la Virgen”; o el paso por delante de la capilla del Beato Diego.

La Virgen de los Desamparados lucirá en esta ocasión una saya blanca bordada que pertenece a la Virgen de la Luz y que ha cedido la hermandad de Las Aguas, y el manto de la Esperanza de Cigarreras, “así como un ajuar de joyas decimonónicas, cedidas expresamente para esta ocasión por un hermano”. Y el paso estará exornado con flores dispuestas por Jesús Garrido y con cera rizada.

La banda de música Enrique Galán, de Rota, será la que acompañe al paso de la Virgen, a cuyo frente estará José Antonio Rodríguez como capataz.

Antes de la salida, la iglesia del Carmen abrirá sus puertas de once de la mañana a una de la tarde para aquellos que quieran contemplar la Virgen ya dispuesta en su paso antes de la procesión vespertina.