Triple aniversario para la hermandad de La Palma

La hermandad de La Palma está de triple aniversario, tres efemérides distintas que van a confluir en un mes de octubre y de noviembre especialmente extraordinario. Por un lado, conmemora el 270 aniversario de la intercesión de la Virgen de la Palma en el Maremoto de 1755; vinculado de alguna forma a esto, se cumplen 50 años de la composición de la Misa Típica Gaditana. Y se conmemora también el 250 aniversario del título de Archicofradía.

Todo ello se va a celebrar con un programa extraordinario que tiene como acto más destacado la celebración de la función votiva del 1 de noviembre en plena calle Virgen de la Palma, en lugar del templo parroquial. Algo que ya ocurriera en el año 2005 con motivo del 250 aniversario del Maremoto y que se va a repetir este año "a requerimiento de la delegada del gobierno (de la Junta de Andalucía en la provincia), Mercedes Colombo". Esa tarde, además, anuncia la hermandad que la procesión de la Virgen de la Palma transitará por el interior del antiguo Hospital de Mora, "donde hasta el año 1989 en que cerró sus puertas los titulares de nuestra hermandad entraban para aliviar los males de cuantos vecinos y gaditanos necesitaban de su protección y misericordia".

Ese 1 de noviembre cumplirá también medio siglo la Misa Típica Gaditana, que además de sonar como cada año durante esa función que preside el obispo será objeto de una serie de conferencias en los días de la novena a la Virgen de la Palma. En concreto, anuncia la hermandad una conferencia de carácter religioso el martes 21 de octubre impartida por Juan Cristóbal Jurado; otra el miércoles 22 de carácter científico impartida por la doctora en Matemáticas y tesorera de la cofradía, María José Benítez; una tercera el jueves 23 de carácter histórico, a cargo del doctor en Historia Francisco Glicerio Conde; y la última el viernes 24 "de carácter popular" que impartirá Eduardo Bablé y en la que participarán varios componentes del coro parroquial que introdujo esta composición musical dedicada a la Virgen de la Palma, como Juan Antonio Guerrero, Joaquín Enrique o José Luis Fatou (actual director de ese coro).

De este modo, cobra tintes extraordinarios esta celebración del 1 de noviembre que ya estrenó en 2023 la declaración de Bien de Interés Cultural como actividad de carácter etnológico, destacando que se trata de una celebración "de carácter religioso-festivo y devocional que supone una manifestación de interés cultural donde se insertan los valores identitarios de La Viña, cuyos vecinos se reúnen en el lugar primigenio ritualizando simbólicamente su barrio, repitiendo y reafirmando esta relación simbólica".

250 años como Archicofradía

La tercera de las celebraciones que va a festejar la Palma es el 250 aniversario de la concesión del título de la archicofradía. A este respecto, destaca el proyecto de restauración de la bula pontificia que concede este título en 1775, que va a ejecutar la conservadora y restauradora de bienes culturales Carolina Maqueda en el Archivo Histórico Provincial gracias a una subvención que espera la hermandad por parte de la Diputación Provincial.

Además, traslada La Palma que se ha iniciado contactos con la Archicofradía del Santísimo Nombre de María (Foro Trajano) de Roma "para canalizar lazos de hermanamiento ante tan importante efeméride".