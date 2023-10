El 1 de noviembre viñero estrena BIC

Día grande en La Palma, que viene además cargado de novedades. Un 1 de noviembre especial porque lo que la hermandad ha venido celebrando de manera ininterrumpida (pandemia incluido) desde 1755 se reviste hoy de Bien de Interés Cultural, esa nueva catalogación que ha otorgado la Junta de Andalucía como actividad de carácter etnológico a la conmemoración de lo que ocurrió a raíz del maremoto de Lisboa en este trozo de la ciudad de Cádiz.

En la práctica no habrá cambio alguno en la celebración, ya que ese reconocimiento BIC no altera en nada los cultos que la hermandad organiza cada año en acción de gracias por la intercesión de la Virgen para parar las aguas y que el maremoto no fuera a mayores.

Así, tiene programado la hermandad el mismo calendario que años anteriores. Es decir, que la jornada dará inicio a las nueve de la mañana con una misa, a cuyo término pondrá rumbo a la Caleta el rosario cantado en el que se bendecirán las aguas. Rosario que recorrerá Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Pericón de Cádiz y Avenida Duque de Nájera hasta llegar a la plaza Canal de Ponce, donde se realizará el acto de bendición de las aguas regresando por Duque de Nájera, San Félix y Virgen de la Palma. Recorrido que, como curiosidad, ha sido también incluido en la catalogación de Bien de Interés Cultural.

La siguiente cita de este intenso día para La Palma es la función votiva a las doce del mediodía, que sirve de acción de gracias por lo no ocurrido ese 1 de noviembre. Será el obispo diocesano, Rafael Zornoza, quien presida esta celebración, en la que se interpretará la Misa Típica Gaditana, otra joya, en este caso musical, que rodea a esta celebración del día de Todos los Santos.

Y ya por la tarde, a las cinco y media, saldrá en procesión la Virgen de la Palma, que este año lucirá en el templete bajo el que procesionaba antiguamente y cuyo estado de conservación reservó para ocasiones especiales. De hecho, no lo hacía así desde 2016, cuando de manera extraordinaria realizó una visita de varios días a Santo Domingo (por el 325 aniversario fundacional de la Primera Compañía Espiritual del Santo Rosario). Al templete se le sumará, en la delantera del paso, una réplica de la Virgen de los Desamparados, como guiño que ha querido hacer la hermandad a la corporación de la Castrense que tuvo que suspender su salida el pasado septiembre ante el cierre del templo.

La procesión, que abrirá la agrupación musical Ecce Mater de la capital, otra de las novedades de la jornada, recorrerá Virgen de la Palma, Virgen de las Penas, José Cubiles, Sagasta, Sargento Daponte, Pasquín, Callejones Cardoso, Sagasta, Rosa, Patrocinio, San Félix y Virgen de la Palma. El paso, como es habitual, estará portado por la cuadrilla dirigida por Antonio Valero, y contará como estos últimos años con el acompañamiento de la banda de música Julián Cerdán, de Sanlúcar de Barrameda.

A lo largo del itinerario habrá momentos especiales, como el paso por primera vez por la calle Pasquín, o la presencia de la coral de la Salle Viña Jesús Monzón para cantar a la Virgen a su paso por el cuadro conmemorativo del Maremoto, donde sonará la marcha Palma Coronada y un tanto dedicado a la Virgen; una singular estampa que pondrá fin, en torno a las nueve y media de la noche, a esta jornada festiva que hoy estrena Interés Cultural.