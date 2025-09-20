Adiós verano, hola otoño: los municipios de Cádiz donde más van a bajar las temperaturas los próximos días

El tiempo en Cádiz está a unas horas de dar un giro de 180 grados. Del calor sofocante de estas jornadas, más propio de los días centrales del verano que de los más próximos al otoño, pasaremos a un bajón brusco de temperaturas propiciado por un chorro polar que entrará en la Península este fin de semana. No obstante, hay que tener en cuenta que ese chorro polar (que en realidad es una vaguada y un frente que barrerá el país de oeste a este según tiempo.com) dejará tiempo de pleno otoño en prácticamente toda la Península excepto en el suroeste. Es decir, en Cádiz el tiempo estará más revuelto y fresco aunque no será tan evidente como en las zonas del norte.

Cambio de viento en Cádiz

En la provincia, ese descenso de temperaturas vendrá de la mano de un cambio de viento. Del levante pasaremos a viento del poniente y norte, lo que explicará la bajada de los termómetros, que será mayor o menor en función de las áreas. En el Campo de Gibraltar, por ejemplo, la caída será mínima puesto que estos días apenas están superando los 30 grados. Los municipios de la Sierra y del centro de la provincia (campiña jerezana y parte de la Janda) la bajada será más significativa, pudiendo llegar a una diferencia térmica de hasta 10 grados en algunos municipios. En la Bahía de Cádiz y en general el litoral atlántico también caerán los termómetros aunque no tantos grados como cabría esperar.

Además, y aunque la bajada de termómetros se producirá, no será continuada durante la próxima semana, es decir, caerá desde este fin de semana y hasta el martes-miércoles pero a partir de esos días se mantendrá, e incluso habrá localidades en las que suba algunos grados.

Comparativa de temperaturas por localidades

La diferencia térmica entre el episodio de calor y los días más frescos podría llegar a ser de unos 9-10 grados en aquellos municipios en los que se han alcanzado registros más altos estas jornadas siendo algo más comedido en las localidades con calor más contenido.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en la mayoría de la provincia este jueves-viernes se ha alcanzado el mayor pico de calor mientras que los días más frescos corresponderán al lunes-martes de la próxima semana. Aquí indicamos municipio a municipio la diferencia térmica entre un día y otro: