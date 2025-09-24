El huracán Gabrielle puede llegar a la Península como borrasca: así afectaría a Cádiz

La trayectoria del huracán Gabrielle está siendo seguida por buena parte de los servicios meteorológicos del país. La Agencia Estatal de Meteorología advierte que el viernes se posicionará frente a las Islas Azores y que durante el fin de semana se acercará a la zona del oeste de la Península. No obstante, entre las Azores y nuestro país perderá intensidad y se transformará en una borrasca, "algo relativamente habitual en otoño" explica Aemet.

¿Cuál será la trayectoria del huracán Gabrielle?

El servicio estatal afirma que, aunque aún hay mucha incertidumbre, en nuestro país la aproximación del ex huracán Gabrielle se podría traducir en mala mar, lluvias y vientos fuertes. Para explicarlo de manera gráfica, Aemet utiliza algunas de las imágenes creadas por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, que es el que está haciendo el seguimiento de este fenómeno meteorológico.

En la imagen que acompaña a esta información se representa en amarillo/naranja la situación actual la situación actual del huracán, en mitad del Atlántico, y la trayectoria pronosticada por el NHC desde el miércoles hasta el viernes. A continuación hay otra trayectoria más extendida hacia la Península pero punteada y en fondo transparente, en el que se muestra cuál podría ser el recorrido que hará Gabrielle en un plazo de 4-5 días, es decir, el sábado y el domingo. Este rumbo es el que acercaría más a Gabrielle hasta la zona oeste de España, en concreto a la provincia de Huelva y la zona más al norte de Cádiz. En este sentido, hay que tener en cuenta tal como explica el NHC, que "un huracán no es un punto" y que sus efectos, el viento en este caso, pueden extenderse más allá del área delimitada como más probable.

La imagen explica con una letra D que en el caso de que el domingo se notarán sus efectos en la costa oeste serían los propios de una "depresión tropical", lo que se traduce en un viento de intensidad menor a los 60 km/h.

El modelo meteorológico de tiempo.com también ahonda en esta imprevisibilidad de cara al próximo domingo, indicando que "por un lado, parece claro que Gabrielle llegará a las costas atlánticas de la Península, con la zona de impacto más probable cerca de Lisboa. El cono de incertidumbre abarca desde las Rías Baixas hasta el sur de Portugal. Por otra parte lo más seguro es que llegue convertido en una profunda borrasca extratropical, aunque no se puede descartar al 100% que se mantenga como depresión tropical. Los principales impactos asociados al sistema ciclónico será un fuerte temporal marítimo, con gran oleaje y vientos fuertes, con rachas que podrán superar los 100 km/ h en las zonas que finalmente se vean más expuestas".

La previsión de Aemet para el domingo en Cádiz

Con la debida incertidumbre de un pronóstico tan a largo tiempo, Aemet por el momento no espera, este miércoles al menos, un viento excesivamente fuerte en la provincia para el domingo 28 de septiembre. El pronóstico para ese día prevé un viento de unos 15 km/h de componente sur en la Bahía de Cádiz sin rachas significativas.

Sí espera por contra un día nublado, incluso con probabilidad de que llueva aunque apenas supera el 30%. Las temperaturas sin grandes cambios respecto a este miércoles: con las máximas sin llegar a superar los 30 grados en la Sierra o los 25 en la Bahía de Cádiz, y con las mínimas de 17-18 grados después de que se hubieran recuperado tras el bajón del inicio de la semana.