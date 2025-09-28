Óscar Puente frivoliza con el aviso rojo por lluvias en Valencia acordándose de Manzón: "¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro?"

El ministro Óscar Puente ha vuelto a acudir a las redes sociales de nuevo para 'azotar' a sus rivales políticos, en esta ocasión al PP de Valencia aprovechando el aviso rojo que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología en la comunidad ante la previsión de "lluvias torrenciales". "¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?", se pregunta en X (antes Twitter) el titular de Transportes, un comentario que prácticamente toda la red social le está reprobando. Hay que recordar que durante la DANA de Valencia aquel fatídico 29 de octubre murieron 229 personas, a lo que habría que añadir el gran daño material que provocaron las riadas en aquella jornada.

Aviso rojo por "lluvias torrenciales" en Valencia y Cataluña

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado los avisos meteorológicos previstos para este domingo y el lunes por la llegada a la Península de Gabrielle. Los restos del ex huracán, que ha tocado ya tierra en Portugal convertido en borrasca y que ahora se desplaza por España, ha entrado en el país con un ligero cambio de trayectoria, más al norte de lo inicialmente previsto.

Por tal motivo, Aemet está activando los avisos rojos en la zona por "peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes" y la posibilidad de que se produzcan "inundaciones y crecidas repentinas en cauces" en la zona.

Preocupantes también son las acumulaciones de agua previstas en la Comunidad Valenciana, que podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado entre mañana lunes y la primera mitad del martes, un aunque el "peligro extraordinario" se extiende también a Tarragona, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última actualización del aviso especial de fenómenos adversos.

Valencia suspende las clases

Ante este aviso, el Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la actividad lectiva en todos los centros educativos, la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal, y la que tiene lugar en centros sociales (de mayores, centros de día y centros de juventud).

Se cierran también las instalaciones deportivas municipales, las actividades de la Universidad Popular, las bibliotecas municipales, los mercados extraordinarios y ambulantes, y los parques, jardines y cementerios.

En la misma línea, varios ayuntamientos del sur de Tarragona, especialmente los del delta del Ebro, han activado este mediodía sus planes municipales ante el riesgo de inundaciones. Entre otras medidas, El Ayuntamiento de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant ha anunciado la suspensión de los actos festivos previstos en Vandellès con motivo de su fiesta mayor.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, por su parte, ha lanzado un aviso por el aumento súbito de los cauces, que es de nivel rojo en Tarragona y naranja en Lleida.

Mensajes Es Alert a la población

A las 15:28 horas Protección Civil enviaba a la población un mensaje Es Alert, con un aviso a los teléfonos móviles alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20:00 horas de hoy en el litoral norte de Castellón y las 4:00 horas de la madrugada de mañana en el litoral de Valencia.

También se pide evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico, aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades, evitar llamadas inncesarias y recurrir al 112 en caso de cualquier emergencia.

Asimismo, los vecinos de las comarcas tarraconenses de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta han recibido otro Es Alert en sus móviles en el que se les pide que no salgan de casa y no se acerquen a cauces de ríos y rieras.