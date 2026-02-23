Cádiz Vale Más 2026: todos los bares y restaurantes de la provincia donde canjear los bonos de descuento
Aquí está todo el listado de bares y restaurantes de la provincia de Cádiz
La campaña Cádiz Vale Más 2026 ya está activa y vuelve a llenar bares y restaurantes de clientes en plena cuesta de febrero. Desde este lunes, miles de gaditanos pueden descargar los vales de descuento para consumir en establecimientos de toda la provincia, una iniciativa que cada año se agota en tiempo récord.
Los bonos se solicitan a través de la web oficial desde las 9:00 horas y hasta que se termine el presupuesto disponible, que alcanza los 800.000 euros. La Diputación pretende así reactivar el consumo local tras el Carnaval.
Cada persona puede obtener hasta cinco vales de 10 euros, canjeables en compras o consumiciones de al menos 20 euros. El mecanismo es sencillo y ya conocido por muchos: el popular "gasta 20 y paga 10", que permite ahorrar la mitad del importe en cada operación.
Bonos con caducidad y uso inmediato
Los descuentos se aplican directamente en el establecimiento mediante un código QR y tienen una validez limitada. Una vez descargados, deben utilizarse en un plazo aproximado de siete días; si no se consumen, caducan y vuelven a ponerse a disposición de otros usuarios.
La campaña se extiendepor toda la provincia. Ya están en la web de Cadizvalemas.com todos los establecimientos adheridos.
Bares, restaurantes y cafeterías adheridos en toda la provicnia de Cádiz
Cádiz
- ALEPH COCKTAIL CLUB
- ANTIPODA
- Aplomo Bistró atlántico
- ARSENIO MANILA
- ARTESERRANO
- ASADOR PUNTAPARRILLA
- Bar la Estrella
- Bar La Ola
- BEBO LOS VIENTOS
- BEDUINO
- BERZA
- BOKALLENA
- Brooklyn Burguer Cádiz Centro
- CAFE BAR LOS ALAMOS
- CAFETERIA - RESTAURANTE MIRADOR DE LAS CORTES
- Cafetería Los Lunares
- CALACHICA
- CASA ANGELITA
- CHARLOTTE
- Chiringuito El Potito
- CHIRINGUITO NAHU BEACH
- COME BEBE Y CALLA
- DESTINO
- DON JAMÓN
- EL
- EL ÁNGELUS
- El Arbolito
- EL NAVEGANTE
- EL PATIO BRUNCH
- El Rincón de Silvia
- El toro de Cayetano
- Feng Shui Street
- FOGON DE MARIANA ANTULO-AYUNTAMIENTO
- FOGON DE MARIANA CALLE BRASIL
- Foster's Hollywood Bahía Cádiz
- FREIDOR LA CATEDRAL
- Gadisushi
- Genovés
- Granja santa ana
- Guiri´s Bakes
- Iguana taberna
- KING LAB
- La Atrevida
- LA CANDELA
- La Despensa
- La Lectora
- La Mafia se sienta a la mesa (San Agustín)
- La Mafia se sienta a la mesa (Ana Orantes)
- LA MARINA
- LA MAREA
- La santita
- La vermuteria Cadiz
- MAHALO POKE CADIZ
- Majuana
- MARRUZELLA CADIZ
- MESON DE LAS AMERICAS
- MESON RESTAURANTE CUMBRES MAYORES
- Mina Five
- MUSALIMA
- Nëbula
- Niña Mala
- OFF SIDE COPAS
- On Egin
- Periquito Multibar
- PLOCIA 3
- Pomodoro Cadiz
- Puro Negro
- Quejios Finos
- Restaurante Arrocería La Pepa
- Restaurante Atxuri
- Restaurante Balandro
- RESTAURANTE CÓDIGO DE BARRA
- RESTAURANTE CONTRASEÑA
- RESTAURANTE ETTU
- RESTAURANTE JAMAR - HOTEL OCCIDENTAL CADIZ
- RESTAURANTE LA MARMITA
- Restaurante Salicornia
- Restaurante Ventorrillo El Chato
- RESTAURANTE ZONA FRANCA
- SERENDIPIA
- Slice of New York Callejón del Tinte
- Slice of New York Paseo Marítimo
- Sushipanda Cádiz Centro
- SUSHIPANDA CÁDIZ AVENIDA
- Taberna Las Banderas
- Telepizza (Condesa Villafuente)
- Telepizza (Paseo Marítimo)
- TELEPIZZA (Calle Ustariz)
- The Caben Beer Bar
- TINGLAO
- Tracaplaya
- Tradicionarius
- Villanos Bistró Canalla
- Wasa Pasarratos
- WOODSTOCK BAR (Paseo Marítimo)
- WOODSTOCK BAR (Cánovas del Castillo)
Algeciras
- Fonda El Mexicano
- Gastro Iruña
- La mafia se sienta a la mesa - Algeciras
- SURBAN
- Telepizza
Arcos de la Frontera
- Route 66
- 100 Montaditos Arcos de la Frontera
- Hotel mesón de la Molinera
- Pomodoro Arcos de la Frontera
Barbate
- Bar Paco El Barquero
Los Barrios
- MESON EL COPO
- Restaurante Willy
- Telepizza
Benalup- Casas Viejas
- Venta Miracielos
Benaocaz
- El Parral
Bornos
- Pizzería El Coto
El Bosque
- Pub Andalucía SC
Castellar de la Frontera
- Lakomuna
Chiclana de la Frontera
- LA LAJA
- VENTA EL PINO CHIRINGUITO OHANA LA BARROSA
- EL ITALIANO DE FABIO
- FOGON DE MARIANA LA BARROSA
- HomeB
- Hormaza 19
- Jero's Burguer
- La Cocina de Mariángeles
- LA COCINA DE MELKART
- LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA
- LA VENTA DE MARIA
- Nomadas Grill
- NUSA DUA LA BARROSA
- RESTAURANTE CLUB LA BARROSA
- Restaurante El Santuario
- RESTAURANTE LA CASA DEL FARERO
- Restaurante Popeye
- Restaurante venta castilla
- SANTORINI PLAYA
- Sushipanda Chiclana Centro
- Sushipanda La Barrosa
- Telepizza Chiclana de la Frontera
- Telepizza La Barrosa Chiclana
- VENTA EL FLORÍN
Chipiona
- Pizzeria Avenida
- Restaurante el faro de Chipiona
Conil de la Frontera
- Cachito Bar Cantina
- Restaurante Kanaia
- Bar Mariposas en la barriga
- Cafetería CerveceriaEntrecañas
- La bodega del iberico
- La Garra
- Sushipanda Conil
- Telepizza Conil
- VASCOOK
Espera
- Pizzería Me Gusta
- Restaurante El Farito
Grazalema
- Restaurante La Merina Brasas
Jerez de la Frontera
- Altos ibéricos
- Botarate
- Dscandalo
- EL BORRI
- FRESQUITA JEREZ
- LA ESQUINITA DE ALGARVE
- LA RUSTIKA
- LA TASCA DEL FLORES
- Los Niños del Espartero
- Los Tres Reyes
- Salsa Chips
- TABANCO EL PASAJE
- CHURROPICOTERNA
- Circus cafe
- Masa madre panaderia cafeteria Atlantico
- Masa madre panaderia cafeteria Europa
- Masa madre panaderia cafeteria Norte
- ALMACENITO RESTAURANTE
- Amura
- CASA PEPA
- Chicuelo
- FOGON DE MARIANA AVDA. VOLTAIRE FRENTE HIPERCOR
- FOGON DE MARIANA C.C LUZ SHOPPING
- Foster's Hollywood Luz Shopping
- Kinos bbq smoke-house
- La Gloria Taberna
- la mafia se sienta a la mesa
- La Marujona
- MARRUZELLA JEREZ
- Nuna Restobar
- NÜVO
- Piamonte
- Pizzeria Sur
- RESTAURANTE LA TASCA
- Sibuya
- Slice of New York Jerez
- Sushipanda Jerez Centro
- SUSHIPANDA JEREZ NORTE
- Tic tac noodles
Jimena de la Frontera
- Restaurante Camping Los
La Línea de la Concepción
- Mesón La Serrana
Medina Sidonia
- Mercado Abasto
Paterna de Rivera
- Cervecería, Cafetería y Bocateria Las Redes
Prado del Rey
- Cervecería La Bodega
- Tasca Canaya
Puerto Real
- Panorama Café Copas
- ABRASADOR TÁBULA BRASA
- EL CABALLO DE MAR
- Golden Grill Wild Wild Burger
- Los Esteros
- Restaurante Brutal
- RESTAURANTE EL BALNEARIO BEACH
- Telepizza Puerto Real
El Puerto de Santa María
- BODEGA JEREZANA
- DESTRAZA
- Hippie
- Judis Smash Burger
- La descarada Taberna del Lengue
- La Herreria
- La Tienda De Gran Via
- Las tablas
- PUERTO TAPAS
- ROD'S
- Salvora Beach Bar
- Amarola
- APRIORI
- Babú Restaurante
- Bocana
- CANTINA PUERTO MEXICO
- Cervecería Nacional IV
- Crêfondue Puerto Sherry
- DITALY
- EL CUARTEL DEL MAR
- EL LAUL RESTAURANTE
- Foster's Hollywood Vistahermosa
- HANGO GRILL
- KARAI BY GADISUSHI
- KYOTO SUSHI
- La Bodeguilla del Bar Jamón
- LA CUCHARA DE EL PUERTO
- LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA
- La pescadería restaurante
- LA SUBASTA DEL MUELLE
- MARRUZELLA & GO
- Pescaíto Frito el Tejar
- PEZ LIMÓN
- Piparra "Brasas & Vinos"
- RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO
- RESTAURANTE LOS PORTALES
- RESTAURANTE TATUXA
- Sedona Bar & Grill Puerto
- Slice of New York Puerto
- Slice of New York Vistahermosa
- SMASH CORNER
- SUSHIPANDA
- TABANCO EL BURLADERO
- TELEPIZZA
- THE SURF HOUSE CAFE
Rota
- Ágora
- AL LIKINDOI
- Bar El Bujio
- Bar La Merced
- Cooperativa de pescadores de Rota
- Cositas Buenas
- LA CALABAZA MECÁNICA
- La Forestal
- LA MODERNA
- NONIPARK
- PIZZERIA GALLEGO
- PIZZERIA GALLEGO CHICO
- RESTAURANTE LA GAVIOTA
- TABERNA NO NI NA
- Bar Badulaque
- BEACH BAR AZUCAR DE CUBA
- Bodegón El Trompero
- Bodeguita la Retama
- El Alambique
- EL PEREJIL URBAN GRILL
- KYOTO SUSHI ROTA
- Little John Burgers & Things
- Restaurante Kammala
- RESTAURANTE LA PERGOLA
- Restaurante Makanai
- Sedona Bar & Grill Rota
- Slice of New York Rota
- Sushipanda Rota
- Vale Madres
San Fernando
- Athenas
- BRABA
- Brasarte
- La Ceterilla
- VENTA LOS TARANTOS
- EL PATIO DE BENITEZ
- FOGON DE MARIANA C.C BAHIA SUR
- FOGON DE MARIANA C/ LAS CORTES
- Katana Ya
- Pizzería Nonetto
- SHAOKAO
- Sushipanda San Fernando
- Telepizza
- Venta de Vargas
San Roque
- Mapache Burger
- Sal Verde
Sanlúcar de Barrameda
- La Campana
- Telepizza
Setenil de las Bodegas
- La Teñera 1860
Tarifa
- Restaurante Dock
- Cafetería La Tarifeña (Playa)
- Cafetería La Tarifeña (Puerto)
Trebujena
- Restaurante Campo de Tiro de Trebujena
Ubrique
- Telepizza
Vejer de la Frontera
- LA TABERNA DEL LOMO EN MANTECA
- Natura Playa
- Restaurante La Negra
Villamartín
- LA TABERNA DEL MELLI
- RESTAURANTE ALMA
- Restaurante el islote
- Bar - Restaurante La Huerta
- Café copas Gold
