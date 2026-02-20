Los bonos de 'Cádiz vale más' se podrán adquirir desde el lunes

Los bonos de la nueva edición de la campaña 'Cádiz Vale Más' de la Diputación de Cádiz para fomentar el consumo local podrán obtenerse desde el próximo lunes 23 de febrero a partir de las 09,00 horas en la página web www.cadizvalemas.com.

En una nota, la Diputación ha indicado que esta quinta edición tiene una dotación de 800.000 euros en vales, que podrán canjearse en los establecimientos adheridos a esta campaña, que una vez finalizado el plazo, ha alcanzado la cifra de 1.272 negocios entre mercados, hostelería y comercios.

El Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, de la que es responsable Germán Beardo, es la encargada de financiar este programa, que se desarrolla con la asistencia técnica de la Cámara de Comercio de Cádiz, que también administra la plataforma técnica que la posibilita.

Los consumidores y consumidoras podrán solicitar los bonos, previo registro en la página web y hasta que se agoten los fondos. Los 800.000 euros se reparten entre municipios de más de 40.000 habitantes (459.000 euros) y con menos de 40.000 habitantes (341.000 euros).

Los consumidores que puedan completar su solicitud recibirán cinco vales de diez euros cada uno, que se pueden canjear en cada establecimiento a través de un código QR, teniendo siete días para poder disfrutarlos. Tras esa primera semana, si hubiera bonos no canjeados se considerarán caducados y volverán a ponerse a disposición de la ciudadanía hasta que se agote todo el remanente.

Estos vales funcionan en tramos de 20 en 20 euros, bonificando el 50% de la compra que realicen los usuarios. Así, su lema se resume en 'gasta 20 y paga 10'.

Como se ha apuntado, se podrán utilizar indistintamente en los 45 municipios de la provincia de Cádiz, siempre que el mercado, comercio o establecimiento esté suscrito a la campaña, y teniendo en cuenta dos límites. En primer lugar, cada establecimiento tiene un cupo máximo de 800 vales. El segundo límite es el tope de fondos del que dispone cada uno de los dos grupos de municipios según su tamaño.

En ese sentido, se ha recomendado a las personas usuarias a verificar previamente la disponibilidad y estado del comercio, mercado o restaurante al que tengan previsto acudir en la web cadizvalemas.com.

'Cádiz Vale Más' es un programa que tiene como objetivo la reactivación de la economía local en etapas de menor demanda, los denominados "periodos valle". Así, la Diputación impulsa este programa en coordinación con las tres cámaras de comercio la provincia y la colaboración de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco.

La página web de la campaña, cadizvalemas.com, incluye toda la información detallada sobre el programa. Además, los consumidores y negocios interesados en el 'Cádiz Vale Más' pueden resolver sus cuestiones del programa a través de correo electrónico en la dirección consumidores@cadizvalemas.com y en establecimientos @cadizvalemas.com.