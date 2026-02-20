Agenda del Viernes de Carnaval en Cádiz 2026: final del Concurso de Popurrís y entrega de premios en Unicaja

Una actuación en el Concurso de Coplas de la Fundación Unicaja, que entrega esta noche sus premios.

Otro buen día para escuchar coplas de agrupaciones oficiales en los tablaos de San Agustín y La Palma. La cantera estará bien representada en varios enclaves y para quienes quieran bailar, en El Mentidero habrá una fiesta con música de los 80 y los 90. En Archivo de Indias (El Pópulo) se celebra la final del concurso de romanceros 'Cartelón de Oro'.

10:00 a 13.00

Exposición ‘Carnavaleras’

En el Centro Integral de la Mujer (Plaza de El Palillero). Fotografías de Joaquín Hernández ‘Kiki’.

16:00 a 20.00

Juegos temáticos

‘Alicia en el país de las maravillas’ en San Juan de Dios.

18:00

Conferencia sobre Paco Alba

Impartida por el Doctor en Historia, Santiago Moreno, en colaboración con la Peña Paco Alba, y Actuación de la Antología de Paco Alba. En la Casa del Carnaval.

18:00

Día de la cantera en plaza de Candelaria

Actúan Venimos de nuevo, Vamos por el primero, La familia Fallans, El hilo rojo, Escuela pública Caimán, Los doce hijos de Juan, Las Guasnias, Los pieles rojas de la Caleta y Los tímidos, al ataque con tomate.

19:00

Certamen de coplas para la cantera

En la plaza San Juan de Dios cantan agrupaciones infantiles y juveniles.

19:00

Baile de disfraces en plaza del Mentidero

Versiones pop rock de los 80 y 90: Aquel 20 de abril. Después, sesión de DJ Noyoki. Premio al mejor disfraz.

19:00

Encuentro de Piconer@s y mariscaor@s

Al compás de un tanguillo. Plaza de la Catedral.

19:30

Callejeras en la Casa del Carnaval

A las 19.30 Las beduinas. A las 20.30 El Chiridúo. (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

20:00

Concurso de coplas Fundación Unicaja

Actuarán y recogerán sus premios las agrupaciones premiadas. En la plaza San Agustín. Actúan La Carnicería, La Esencia, Los Amish del Mono, Los muerting planner, La camorra, OBDC. Me quedo contigo y ‘Ssshhhhh!!!’.

21:00

Final del XLII Concurso de Popurrís

Calle de La Palma, barrio de La Viña. Actuarán las agrupaciones finalistas que optan a los premios de popurrís, Piropo a Cádiz y Piropo a La Viña. Durante la final se impondrá la insignia de oro de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras al comparsista José Silva Navarro.

21:00

Final del concurso ‘Cartelón de Oro’

En el bar Archivo de Indias. Actúan los romanceros Los Guardianes del Fin del Mundo, La Jessy del Mentidero y Jorgue el Taleguero, Un Romancero de Pelo, El Tiempo entre Costuras, María Pita se Irrita y Estación de Penitencia, Cría Cuervos. Como prólogo actuará el romancero femenino infantil Con B de Nóbel. Durante la deliberación del jurado actuará el romancero Los abrazafarolas.

22:00

Concierto en San Antonio

El grupo G5: Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Tomasito, Muchachito Bombo Infierno y Diego Ratón.