Comercio en Cádiz: Rebajas en tiempos de cambio

Después de comprar, hemos de seguir comprando. Toda bendición lleva un látigo. Las rebajas de invierno, las que protagonizaron fotos gloriosas ante pilas de jerséis y frente a las puertas de grandes almacenes, llegaron puntuales a su cita sin grandes dispendios. De hecho, según el informe de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE), las rebajas pierden interés en los hogares andaluces, donde se estanca por primera vez desde hace años la previsión de gasto, con un cálculo medio de 115 euros.

El textil, calzado y complementos seguirán acaparando casi el 78 % de las compras previstas, aunque la Unión de Consumidores Andaluces apunta que se trata “de una campaña comercial ya muy desdibujada, porque ya no se producen de manera simultánea en el conjunto de los establecimientos”.

Todos sabemos que son muchos los casos, especialmente entre las principales firmas, en los que los comercios cuelgan el cartel de “rebajas” antes de que finalicen las fiestas navideñas. Esa es una de las razones que han contribuido a desescalar una atracción que antes era masiva: el hecho de que, en 2012, se suprimieran los periodos obligatorios en los que los comerciantes debían realizar este tipo de ventas. Un tiro (otro más) sin querer queriendo al pequeño comercio, que no sólo tiene que ser imaginativo, resiliente y esforzarse por vender “conceptos”, sino que ha de hacerlo de forma tan brillante que el monedero no termine decantándose por el que ofrece descuentos anticipados.

Es este marco el que posibilita iniciativas a las que muchos se apuntan, como el Black Friday, y del que hacen uso actores como Shein y Temu, que no sólo compiten con precios imposibles para la tienda de al lado, sino que lo hacen planteando promociones durante todo el año.

La calle Columela, en Cádiz, en la mañana de la primera jornada de rebajas. / Jesús Marín

Ante este panorama, la patronal del sector textil a nivel nacional (Acotex) -el que se lleva, como decíamos, la mayor parte del gasto- apunta que marcas y tiendas iniciarán esta campaña con descuentos agresivos, que en ocasiones llegarán al 50%, para tratar de aumentar las ventas totales.

Acercando la perspectiva, y dentro de un escenario genérico complicado para las tradicionales calles comerciales de las ciudades, la capital gaditana parece resistir la marejada. El comercio de cercanía en Cádiz presenta una oferta que aún reúne diversificación y originalidad, y cuenta con iniciativas como las que se desarrollan desde Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA), que esta campaña navideña presentaba ‘La fábrica de la ilusión’ –propuesta que se une a otras que se realizan estacionalmente–, además de la inercia que ha dejado una Navidad de buena afluencia en el casco histórico.

POCO AMBIENTE EN EL PUERTO

En El Puerto de Santa María las cosas ya no son como eran hace algunas décadas. Este 7 de enero se veía poca actividad comercial tanto en el centro comercial El Paseo como en el comercio local portuense, donde en las calles del centro histórico apenas exhibían aún reclamos con los descuentos.

Desde hace ya mucho tiempo es habitual que los portuenses se desplacen hasta localidades vecinas como Jerez o San Fernando, en cuyos centros comerciales están presentes prácticamente todas las franquicias, sobre todo en busca de tiendas de ropa de las grandes cadenas.

En el centro comercial portuense la mañana de ayer estuvo tranquila, con algunos comercios mostrando importantes descuentos de hasta el 70%, si bien durante las Navidades las ofertas han estado también a la orden del día, sobre todo a través de las webs de los distintos comercios.

El centro comercial El Paseo, en El Puerto. / T.A.

En el centro portuense, que ha perdido importancia en la ciudad como zona comercial frente a la avenida del Ejército, apenas había carteles de rebajas, salvo contadas excepciones y de forma mucho más discreta que en las tiendas de El Paseo.

Y es que en el centro histórico las cosas funcionan de otra manera. Las pocas tiendas que permanecen abiertas y con una clientela fija saben que sus habituales acudirán en unos días para hacerse con algún producto al que ya le han echado el ojo, que puede tener alrededor de un 20% de descuento, aunque la mayoría de estos comercios ya realizan algún tipo de descuento a sus clientes fijos durante todo el año.

El ambiente comercial del centro portuense sigue siendo desolador, a excepción de algunos casos puntuales, con multitud de negocios cerrados -uno de los últimos en hacerlo fue la tienda de deportes Otero, en la calle Luna- y numerosos locales en pésimo estado de adecentamiento.

Los pocos comerciantes que siguen aguantando el tipo en el centro, un espacio que ha sido colonizado por la hostelería, explican que este año la campaña navideña se ha caracterizado por un menor poder adquisitivo, seguramente derivado del incremento del precio de la vida. Aun así, tras estos primeros días de adaptación la idea es ofrecer descuentos en artículos seleccionados, si bien las rebajas comenzaron para ellos ya hace algunas semanas, para poder competir, al menos en parte, con las redes sociales, los centros comerciales y las ventas online.

Otro de los problemas es la falta de población en esta zona de la ciudad, ya que la mayoría de rehabilitaciones que se están haciendo no son para residencia habitual, mientras que también se nota la falta de una asociación fuerte, como fue en su día el Centro Comercial Abierto (CCA), desaparecida hace ya algunos años.

UN SECTOR A PRUEBA EN SAN FERNANDO

Tiendas del centro en San Fernando, en la primera jornada de rebajas. / A.R.

El comercio histórico afronta en San Fernando las habituales rebajas de enero con cierto escepticismo tras una campaña de Navidad de incierto resultado, que ha estado pasada por agua. La lluvia -presente durante 15 días de diciembre- ha restado afluencia en las calles durante días clave de las fiestas y eso, evidentemente, se ha notado en los diferentes establecimientos.

La situación, sin embargo, ha mejorado en los últimos días de las fiestas navideñas, como suele ocurrir en las vísperas de Reyes. La llegada del frío con la bajada de las temperaturas ha ayudado también al sector textil, que tira mucho del comercio. Así lo apunta el presidente de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) -y también de Fedeco (Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz) y de la Confederación Andaluza de Comercio (CAC)-, Manuel Luna Verdugo.

“Pero, aunque los últimos días sí han sido buenos, la campaña ha sido titubeante, la lluvia ha afectado bastante y no está claro todavía si se han cumplido los objetivos de ventas”, apunta. La entidad, de hecho, está llevando a cabo un sondeo entre los comercios asociados para valorar los resultados de estas semanas clave, si bien -como suele ocurrir- las rebajas de enero arrancaron ya ayer en la mayoría de los comercios locales.

La temporada se ve con cierto escepticismo, tras una campaña navideña "titubeante". / Jesús Marín

“Las rebajas son fundamentales para el comercio local”, señaló Luna. “Ayudan a liquidar el stock de invierno y otoño y a prepararse para la siguiente campaña, que es ya la de primavera-verano”, explicó.

Para muchos comercios, de hecho, son clave para resistir durante los primeros meses del año, en los que sucesivamente se llevan a cabo las primeras rebajas, las segundas (entre finales de enero y febrero) y, luego, el remate.

Aunque, recuerda el presidente de los comerciantes, hay un ‘pero’, por supuesto: que el comercio local no juega en igualdad de condiciones en una coyuntura que se ha convertido en una tormenta perfecta para el sector tradicional ante el auge de la venta on line, ya convertido en hábito por parte de los consumidores, y las grandes masas que mueven los centros comerciales, como ocurre en San Fernando con Bahía Sur.

Frente a eso, el comercio de siempre se esfuerza en mantener posiciones en la carrera con el atractivo que supone comprar en la ciudad (en el Centro Comercial Abierto) y apelando a la identidad, al trato cercano y a la fidelidad de los clientes-ciudadanos. “Lo que se compra en el comercio local revierte en la ciudad, no se va fuera. Y mantenemos la cuota de empleo en empresas en su mayoría de carácter familiar”, recuerda el presidente de Acosafe, Fedeco y CAC.

De ahí el ‘pero’ de las rebajas, “porque son muy buenas siempre y cuando el comerciante consiga vender”. Y para ello, sostiene Luna, sería buena “una regulación de las mismas en tiempo y forma”. La historia -apunta- es la misma de siempre: el pequeño no está en igualdad de condiciones. “Y mucho menos si ya en medio de una campaña de Navidad se adelantan las rebajas y se empiezan a bajar los precios. No hay manera de luchar contra eso. Por eso debería regularse”.

Así que las rebajas de enero, que podrían ser un balón de oxígeno para el sector, se encaran -también- con una gran dosis de incertidumbre en el contexto actual del comercio local.