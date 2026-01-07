Inicio de las rebajas de enero en Cádiz en Zara, Mango, Stradivarius, El Corte Inglés y H&M

Las rebajas de enero 2026 comienzan con fuerza en Cádiz. Tras el Día de Reyes, las grandes marcas han activado sus campañas de invierno, con ofertas visibles tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Aunque cada cadena decide sus propios tiempos sobre cuando empezar las rebajar, el 7 de enero marca la fecha en la que la mayor parte de establecimientos de moda en Cádiz han dado oficialmente el pistoletazo de salida a los descuentos.

Zara: la primera en activar las rebajas tras Reyes

Zara, como es habitual, vuelve a ser la referencia del inicio de las rebajas. La firma del grupo Inditex ha activado sus descuentos la tarde del 6 de enero en su app y página web, permitiendo comprar con rebaja varias horas antes de que lleguen a las tiendas físicas.

Las rebajas de Zara en tienda comienzan oficialmente el 7 de enero, con descuentos iniciales que suelen ser moderados y que aumentan conforme avanza el mes. Es una estrategia ya conocida: primeros días con más variedad de tallas y, semanas después, rebajas más agresivas.

Mango: inicio el 7 de enero, con ventas privadas previas

Mango apuesta por un calendario más clásico. Las rebajas arrancan el 7 de enero, tanto en tiendas físicas como en su web, aunque muchos clientes ya han podido acceder antes a ventas privadas y promociones exclusivas por estar registrados.

Inicio de las rebajas en Pull and Bear, Bershka y Stradivairus

Al formar parte del grupo Inditex, Stradivarius, Pull and Bear y Bershka sigue exactamente la misma estrategia que Zara:

Online y app: desde la tarde del 6 de enero

desde la tarde del Tiendas físicas: desde el 7 de enero

Esta fórmula se repite en otras marcas del grupo y convierte a la compra digital en la forma más rápida de acceder a los primeros chollos.

El Corte Inglés

El Corte Inglés mantiene su calendario habitual. Las rebajas comienzan el 7 de enero en su centro de Cádiz, tanto en moda como en calzado, hogar o perfumería, aunque en días previos ya se han visto promociones puntuales.

La campaña se prolongará durante varias semanas, con descuentos que irán aumentando de forma progresiva.

H&M

H&M también combina el canal digital y el físico. Las rebajas se activan online desde el 6 de enero, mientras que las tiendas físicas comienzan a aplicar los descuentos el día 7. Como en otras cadenas, los primeros porcentajes suelen situarse entre el 20% y el 30%, con rebajas mayores a medida que avanza enero.

Además de las grandes frimas, los consumidores pueden darse una vuelta por el centro de la ciudad y aprovechar para comprar los productos necesarios en los comercios locales.

Para sacar el máximo partido a las rebajas de enero, los expertos recomiendan planificar las compras, fichar los productos deseados con antelación y comparar precios entre tienda física y online. También es clave revisar las condiciones de devolución y cambio, que deben estar claramente señaladas en cada comercio.