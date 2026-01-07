La cesta de Navidad más grande de España, con piso en Sanlúcar incluido, busca a su ganador

Algunos de los artículos de la cesta de Navidad de la venta El Paisano, en Utrera

La conocida como la cesta de Navidad más grande de España vuelve a estar en boca de todos. Dos días después del sorteo, celebrado la noche del 5 de enero, nadie ha reclamado aún el premio de casi un millón de euros que cada año rifa la venta El Paisano, en la carretera Sevilla- Cádiz. Un silencio que ha activado la búsqueda del afortunado ganador y que ha generado una pregunta clave: ¿qué sucede si no aparece quien tenga la papeleta premiada?

El número agraciado fue el 19285, correspondiente al sorteo de la ONCE del Día de Reyes. Desde entonces, los responsables del establecimiento no han recibido ninguna comunicación oficial por parte del ganador, algo poco habitual en este sorteo tan popular y mediático.

Un premio que suele reclamarse la misma noche de Reyes

El portavoz de la venta, Juan Luis Cadena, ha explicado que resulta extraño que aún no haya aparecido el ganador. "A pesar de que el sorteo se hace en la noche de Reyes, la gente suele estar muy pendiente de su papeleta", ha señalado. De hecho, en ediciones anteriores, el aviso llegaba incluso esa misma noche.

Hasta ahora, nunca se ha dado el caso de que la cesta no se entregue, por lo que desde El Paisano confían en que la persona premiada "encuentre la papeleta cuanto antes y lo comunique oficialmente".

Mientras tanto, el establecimiento ha intensificado la difusión del número ganador. En su cuenta oficial de Instagram han publicado el 19285, animando a revisar papeletas físicas y digitales, y recordando que buscan al ganador de la cesta.

¿Hasta cuándo se puede reclamar la cesta?

Las bases del sorteo son claras. La papeleta ganadora no caduca de inmediato. El plazo para reclamar el premio es de tres meses desde la fecha del sorteo, es decir, hasta el 5 de abril. Durante ese tiempo, la persona agraciada puede presentarse y acreditar que posee el número premiado.

Este margen es clave, ya que muchas papeletas se venden fuera de Utrera e incluso fuera de España, tanto de forma presencial como a través de la web oficial del establecimiento.

Un piso en Sanlúcar, dos coches y comida para un año

La cesta de Reyes de El Paisano es famosa por su tamaño y valor. Entre los premios más destacados se incluye un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que se entrega ya transferido y con la posibilidad de amueblarlo gracias a decenas de electrodomésticos incluidos en el lote.

El premio se completa con dos coches ya matriculados, con todos los impuestos pagados, además de comida suficiente para todo un año y numerosos artículos de alto valor. En total, el conjunto de premios roza el millón de euros.

Para hacer posible este sorteo, la venta ha comercializado alrededor de 100.000 papeletas, vendidas desde el pasado mes de mayo a un precio de 10 euros cada una.