Ángel León, Chef del Mar: "Para mí era un sueño como restaurador que mis trabajadores descansen más que un médico o un arquitecto"

Ángel León vuelve a situar el foco más allá de los platos. El conocido como el Chef del Mar, referente internacional de la gastronomía y alma del restaurante Aponiente, ha compartido una reflexión que ha resonado con fuerza en redes sociales y en el sector hostelero: la necesidad de cuidar a las personas que trabajan en cocina. "Para mí era un sueño como restaurador poder descansar más que un médico o un arquitecto, un día más", afirma el chef gaditano en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones.

León explica, en una entrevista en la cadena Ser, que este cambio no es casual ni reciente. Responde a una evolución personal y profesional tras años de trabajo intenso. “Porque no solo merecemos descansar porque trabajamos muchas horas. Entendí que para que los trabajadores tuvieran una sonrisa verdadera era necesario”, añade, dejando claro que el bienestar del equipo no es un extra, sino una condición imprescindible para que el proyecto funcione.

Tres días de descanso en Aponiente

Ese planteamiento se traduce en hechos concretos. Aponiente descansa tres días a la semana: domingo, lunes y martes, una decisión poco habitual en la alta cocina, donde los ritmos extremos han sido durante décadas la norma. Para Ángel León, cerrar más días no supone perder excelencia, sino todo lo contrario: garantiza un equipo más motivado, más creativo y más comprometido.

El chef insiste en que el éxito de un restaurante no puede sostenerse a costa del desgaste humano. Su apuesta va en la línea de repensar la hostelería desde dentro, cuestionando dinámicas que durante años se han aceptado como inevitables.

El gran cambio en la hostelería

En su reflexión, León también mira al pasado y recuerda una etapa de la profesión marcada por la dureza. "La cosa ha cambiado mucho, la generación previa era muy, muy dura y no era lógico que a mí me gritaran o pegaran en Francia", relata. Sin embargo, reconoce que entonces se asumía como parte del camino: "Ahí me dejaba someter por trabajar en el sitio en el que quería estar. Estaba el ‘oui chef’".

Hoy, su visión es muy distinta. El cocinero defiende un liderazgo basado en el respeto y la cercanía. En la publicación de Instagram, Ángel León subraya que mantiene siempre su despacho abierto para sus trabajadores, un gesto que simboliza esa voluntad de diálogo constante y de escucha activa dentro del equipo.

El respaldo del equipo, también en redes

El mensaje ha provocado una oleada de reacciones positivas. Entre ellas, destaca el comentario de una antigua trabajadora que quiso compartir públicamente su experiencia: “Ángel, he visto tu post y sentía la necesidad de escribir esto. Yo trabajé para ti y puedo decir, con total honestidad, que nunca he escuchado de tu boca nada que no fuera verdad. Tu humanidad, tu forma de tratar al equipo y el respeto hacia el servicio son gloria bendita. ”.

La usuaria explica que dejó Aponiente por motivos ajenos al restaurante y concluye reafirmando su admiración tanto profesional como personal. La respuesta del chef no tardó en llegar, sencilla y directa: "Un beso gigante Lucía!!!!! ❤️❤️❤️❤️".