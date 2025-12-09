Así es la espectacular cesta de Navidad que sortea un piso en Sanlúcar de Barrameda, un Mercedes, dos motos y mucho más

Llega diciembre y en este mes las administraciones de lotería no dan abasto con la cantidad de persona que buscan encontrar la suerte en alguno de los décimos que tienen colgados en los escaparates. El 22 de diciembre todos los españoles sueñan con poder tener a la fortuna de cara y así aliviar un poco la carga que cada uno lleva. Aunque no todos ponen sus esperanzas únicamente en este Sorteo Extraordinario y optan por sumarse a la cesta de Navidad de la venta El Paisano.

Esta venta situada en la carretera N-IV (Sevilla-Cádiz), Km. 588 es famosa por su cesta de Navidad porque ha llegado a convertirse en la más grande de España, el mayor sorteo privado a nivel nacional que tiene un presupuesto mayor que si se obtiene el 'Gordo' en el sorteo del 22 de diciembre. Las participaciones se pueden comprar tanto en la propia venta de manera física como en su página web por el módico precio de 10 euros.

Un piso en Sanlúcar, dos coches y muchísimo más premios

La joya de la corona de esta cesta es el piso completamente amueblado en Sanlúcar de Barrameda, una de las localidades gaditanas más visitadas debido a sus playas, su gastronomía y sus famosas bodegas. Un lugar de ensueño para muchos que aspiran poder tener una segunda residencia en este municipio. A pesar de ser el premio más jugoso, el apartamento deja paso a dos vehículos valorados en varias decenas de miles de euros como son un Mercedes y un Cupra.

En el apartado de los vehículos hay que añadir dos motos: una BMW y una Harley Davidson, un quad y una autocaravana, pasa aí poder desplazarse por todo el terriorio nacional e europeo. Además hay un bono valorado en 5.000 euros destinado para viajes, un juego de maletas, múltiples dispositivos electrónicos entre los que se incluyen móvil, tablet, ordenador portail, televisión de 65 pulgadas y una gran cantidad de electrodomésticos grandes y pequeños para poder equipar una casa.

No solo de lujos se puede vivir y en la venta El Paisano lo saben bien, por esto apuestan por premiar al afortunado con un lote de comida que puede equivaler a todo un año de compra en el supermercado. Productos como tres jamones, seis garrafas de aceite de oliva virgen extra, 20 kilos de lentejas, lo mismo de garbanzo, 45 litros de lejía y mcuhísimo que se suma a una gran lista de la compra que evitará al afortunado tener que pasar por el supermercado en un buen tiempo.

Garantía legal y con beneficios fiscales

Este sorteo tiene toda las autorizaciones oficiales de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, bajo el expediente nº 4908/2025 RFS/00372, por lo que es seguro participar en esta cesta navideña. Contar con este tipo de certificación permite saber al usuario que todo el proceso tiene una total transparencia y se encuentra dentro de los límites legales.

Una de las grandes ventajas de participar en este sorteo es que El Paisano se hace cargo de todos los gastos fiscales que repercutirían en el comprados a la hora de adquirir este tipo de productos. Esta venta se hace de los impuestos de matriculación de los vehículos (que incluyen un Mercedes, un Cupra, una autocaravana, dos motocicletas y un quad), así como de la transmisión del apartamento, notaría, impuesto de transmisiones patrimoniales y registro de la propiedad.

Desde la venta también hace el ingreso que se corresponde con el valor fiscal del premio en la Agencia Tributaria en nombre de la persona que ha ganado. Esto permite cubrir el pago a cuenta del IRPF actual en el momento en el que se haga la entrega del premio al afortunado, quedanado así libre de toda carga ya que se le proporciona el certificado de que todas las deudas están saldadas.

Todos los premios de la cesta de Navidad de la venta El Paisano

Pisos

1 apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Vehículos

1 autocaravana McLouis Glamys 322

1 Mercedes CLE

1 Cupra Terramar 1.5 eTSI 150 CV

1 moto BMW R18 Transcontinental

1 moto Harley-Davidson Street Bob

1 quad CFMoto 520 L

Inversión

1 billete de 10 décimos Lotería del Niño (06/01/26) del 13234

1 billete de 10 décimos Lotería del Niño (06/01/26) del 13238

Caprichos y viajes

1 piscina mod. Genova 9000 x 3300

1 bono de viajes + juego de maletas

Tecnología

1 tablet Lenovo Tab M10

1 teléfono móvil Samsung Galaxy A055

1 cadena de sonido LG CL98 3500W

1 consola Sony Play Station 5

1 ordenador portátil HP CS/15

Equipamiento para casa

1 Thermomix mod. TM6 + Varoma

1 frigorífico sidebyside Hisense RS677N4BIE inox A++/E

1 lavadora Electrolux EN6F5922FB 9 kg

1 microondas LG MH6042D 20 L

1 vitrocerámica digital Cata TD6003BK

1 campana deco Cata V6000X

1 plancha Braun SI3041GR

1 centro planchado Taurus Sliding Pro 3000

1 aspirador escoba Solac AE2505 29,6V

1 batidora Braun MQ50001MWH

1 batidora-vaso Braun JB1050WH 600W

1 freidora Grunkel FryPro2 3 L

1 plancha-asar Jata GR558

1 olla paellera Orbegozo PZ8100

1 olla a presión Orbegozo HPE8075 8 L

1 olla Magefesa Pratika Plus 7,5 L

1 cafetera Krups KP1A3BCL

1 tostador Orbegozo TO2030

1 exprimidor Braun CJ3000BK

1 batidora Braun CJ3000BK

1 batidora Braun HM21100BK 500 W amasadora

1 freidora Orbegozo FDR60 aire 4 L

1 secador Orbegozo SE2206

1 cepillo dental Oral-B Pro1 Black

1 depiladora Braun Legepil SE1010

1 báscula baño Orbegozo PB3000

1 afeitadora Braun 3 300S

1 sartén Orbegozo SFB9018 aluminio 18 cm

1 sartén Orbegozo SFB9020 aluminio 20 cm

1 sartén Orbegozo SFB9022 aluminio 22 cm

1 sartén Orbegozo SFB9024 aluminio 24 cm

1 sartén Orbegozo SFB9026 aluminio 26 cm

1 sartén Orbegozo SFB9028 aluminio 28 cm

1 sartén Orbegozo SFB9030 aluminio 30 cm

1 batería Bastilipo Suiza 7 inox

1 torre de sonido Elbe TW402BT

1 LED 65″ LG 65UR78006LK 4K Smart TV WebOS

Salud y deporte

1 bicicleta BH Quartz

1 bicicleta Revolt 2

Anti empacho

1 bote de sal de fruta

1 caja de Aerored

Alimentación

3 jamones de cebo ibéricos 50% raza ibérica de 7,5-8 kg

3 quesos Benito de oveja curado

3 lomos de cebo ibérico 50%

3 chorizos ibéricos de bellota

3 salchichones ibéricos de bellota

6 garrafas de 5 L de aceite virgen extra Ilipa

10 cubos de alubias blancas de 2 kg Ilipa

10 cubos de lentejas Eston de 2 kg

10 cubos de garbanzos extra de 2 kg Ilipa

10 botes de miel de 1 kg Ilipa

10 botes de pimientos asados de 670 gr Ilipa

10 cubos de fabada extra de 1,7 kg Ilipa

12 botes aceitunas gordal rellena pimiento 550 gr

12 aceitunas chupadeos 550 gr

12 botes aceitunas cocktel 550 gr

10 cajas de yemas El Ecijano de 16 un

10 paquetes de mostachones

10 paquetes de bizcotelas

15 paquetes de arroz Parrilla 1 kg

15 paquetes de arroz Brillante 1 kg

5 paquetes de azúcar Vivo 1 kg

18 paquetes de fideos Gallo nº 4 450 gr

18 paquetes de spaguettis Gallo 500 gr

18 paquetes de macarrones Gallo 500 gr

3 latas de atún Isabel 800 gr

3 latas de caballa Ubago 950 gr

3 latas de melva Ubago 950 gr

6 latas de piña en su jugo Alteza 825 gr

12 botes de mermelada extra melocotón Alteza 410 gr

12 botes de mermelada extra fresa Alteza 350 gr

3 latas de maíz dulce VivoChef de 3 kg

3 latas de champiñón laminado VivoChef de 2,5 kg

3 latas de alcachofas VivoChef de 3 kg

3 latas de zanahoria rallada Alsur de 2,5 kg

6 latas de tomate frito Martinete de 3 kg

12 botes de pimiento del piquillo Alsur de 185 gr

3 botes de Cola Cao de 2,5 kg

6 latas de leche condensada Benestare de 1 kg

24 leche Puleva entera de 1 L

24 latas de Coca Cola de 330 ml

48 latas de Coca Cola Zero de 330 ml

24 latas Fanta naranja de 330 ml

24 botellas Casera limón de 1/2 L

24 latas de Fuze Tea limón de 330 ml

24 latas de Aquarius de naranja de 330 ml

24 botellas de gaseosa La Casera de 1/2 L

12 latas de Red Bull de 250 ml

12 néctar melocotón de 850 ml

12 néctar piña de 850 ml

12 néctar naranja de 850 ml

56 latas de cerveza Cruzcampo 330 ml

48 latas de cerveza 0,0% Cruzcampo 330 ml

3 botellas de tinto Rioja Ramón Bilbao 75 cl

3 botellas de manzanilla Solear 75 cl

3 botellas de cava Freixenet 75 cl

3 botellas de licor de hierbas Ruavieja 70 cl

3 botellas de anís Castellana 70 cl

3 botellas de brandy Soberano 1 L

3 botellas de ginebra Beefeater 70 cl

3 botellas de elixir ron Legendario 70 cl

3 botellas de whisky J&B 70 cl

3 botellas de licor Baileys 70 cl

2 detergente en polvo Ariel 82 dosis

2 botellas de suavizante Flor de 2,1 L

9 botellas de lejía amarilla de 5 L

12 botellas de fregasuelos Asevi 1 L

12 botellas de limpiacristales Cristasol 750 ml

6 botes de champú Geniol fresa 750 ml

6 botes de espuma de afeitar La Toja 250 ml

6 botes de leche hidratante aloe vera 500 ml

12 tubos de pasta dentífrica Colgate de 75 ml

6 botes de gel Agrado rosa mosqueta 1.250 ml

6 jabón manos Agrado 500 ml