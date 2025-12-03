La fecha límite para cobrar un décimo de la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre es uno de los días más esperados por los españoles y es que se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En esta jornada se reparten millones de euros y son miles de personas las que recordarán este día para siempre y podrán recibir un extra de dinero con el que no contaban.

Los agraciados con algunos de los premios de este sorteo navideños querrán saber cuáles son los pasos a seguir una vez que se ha comprobado que se tiene un décimo ganador. Sobre todo, hay que tener en cuenta que hay un plazo límite para poder ir a cobrar ese décimo premiado, porque una vez pasado ese tiempo, el billete ya no tiene validez.

¿Desde cuándo se puede cobrar el décimo premiado?

Es a partir del mismo día 22 de diciembre, a partir de las 18:00, cuando los agraciados podrán retirar el premio obtenido con el décimo premiado en las diferentes sucursales habilitadas para ello y en las administraciones de Lotería.

Hay que tener en cuenta que los premios que tengan un importe que no superen los 2.000 euros podrán cobrarse en las administraciones de Lotería. Sí, por el contrario, el décimo que se tiene premiado tiene un importe mayor a esa cantidad se debe acudir a una sucursal bancaria.

Existe un plazo máximo para poder cobrar el décimo

Los afortunados que tienen un décimo premiado tienen un periodo de tres meses para poder cobrar el dinero correspondiente. Es decir, tienen hasta el 22 de marzo de 2025 para poder retirar el dinero obtenido en el sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Una vez pasado ese plazo, el décimo no podrá ser cobrado y el dinero se pierde. A menos que se realice una reclamación ante un juzgado. No obstante, esta reclamación judicial solo será válida si no han transcurrido más de cinco años desde la celebración del sorteo.

¿Dónde cobrar los premios superiores a los 2.000 euros?

Aquellas personas que han tenido la suerte de tener un décimo que tiene un valor superior a 2.000 euros deben saber que no pueden presentarse en una administración de Lotería a cobrar el premio, deben desplazarse hasta algunas de las entidades bancarias que están habilitadas para poder facilitarse el dinero.

Son un total de diez bancos los que están autorizados para realizar estos pagos:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

Bankia

BBVA

CaixaBank

Cajamar

Cajasur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

Es indispensable presentar el décimo premiado y la documentación de todas las personas que participan en él, para que así no haya problemas con Hacienda a la hora de declarar los impuestos.

Principales premios en la Lotería de Navidad

Este 22 de diciembre se repartirán una gran cantidad de millones de euros entre miles de afortunados.