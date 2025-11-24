Lotería de Navidad 2025 en Cádiz: fecha, horario y todas las claves

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y en estas fechas son muchas las personas que confían en la lotería y apuestan por comprar uno o varios décimos esperando que su suerte pueda cambiar. La Lotería de Navidad de 2025, está muy próxima y los gaditanos se preparan para vivir una jornada llena de ilusión.

Cádiz, una de las provincias tradicionalmente más afortunadas y en estos días las colas en las administraciones miles de personas buscan hacerse con el décimo que pueda cambiarles la vida.

¿Cuándo se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad mantiene su fecha habitual. Tendrá lugar el lunes 22 de diciembre de 2025, una jornada que marca el inicio oficioso de las fiestas y que concentra la mayor expectación del año en materia de juegos de azar. El Teatro Real de Madrid volverá a ser el escenario donde los niños y niñas de San Ildefonso entonen los números y premios más esperados.

En cuanto al horario, el inicio está previsto a las 9:00 de la mañana, y la duración aproximada se extiende hasta el mediodía. La expectación se mantiene desde primera hora, ya que "El Gordo" puede aparecer tanto al inicio como al final del sorteo.

Precio de los décimos

El precio del décimo sigue siendo el habitual: 20 euros. En Cádiz, la venta se ha disparado en las últimas semanas y muchas administraciones acumulan largas listas de espera para números concretos. Entre las más concurridas están algunas históricas del centro de la capital. En algunas asociaciones o peña les incrementan un par de euros para poder destinarlos al motivo de esa asociación, por lo que el precio habitual en estos casos es de 22 euros.

Con el paso del tiempo, la manera de vender lotería también ha cambiado y son muchos los que optan por comprar su décimo online. Este sistema permite a los usuarios acceder a números que pueden no encontrarse disponibles en los puntos físicos. Aun así, buena parte del público mantiene la tradición de acudir a su administración de confianza o de comprar en rutas vacacionales, con la esperanza de que la suerte les acompañe de vuelta.

Cádiz, una provincia con historial de suerte

La provincia de Cádiz ha vivido momentos memorables en la historia de la Lotería de Navidad. En varias ocasiones el Gordo ha caído de forma parcial o íntegra en localidades gaditanas, lo que ha convertido la compra del décimo en una tradición aún más arraigada. Hasta en 13 ocasiones se ha repartido la alegría entre los gaditanos con el ansiado "Gordo".

Cádiz es la segunda provincia andaluza más veces premiada, solo superada por Sevilla. En el caso de Cádiz, son 27 los Gordos que han recaído en 10 localidades, siendo la capital (13) y Algeciras (3) las más afortunadas.