Cádiz vive la mañana más fría de la semana: varios municipios han bajado hasta registros en negativos

Tras el paso de la borrasca Francis por Cádiz, que descargó con mucha intensidad el pasado domingo, el frío fue el siguiente fenómeno meteorológico que llegó a la provincia, convirtiendo el Día de Reyes no sólo en una jornada mágica, sino también gélida en muchos puntos de la geografía gaditana. Sin embargo, lo peor de este frío ártico se ha registrado en las primeras horas de este miércoles 7 de enero según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, con termómetros que han caído por debajo de los 0 grados en varios municipios gaditanos.

Las mínimas registradas este 7 de enero en Cádiz

Aunque las previsiones meteorológicas ya auguraban que el día 6 y 7 de enero serían las jornadas más frías, este miércoles ha comenzado con registros más bajos que los del día anterior, en líneas generales unos 2 grados por debajo según la información recopilada por Aemet de sus estaciones en la provincia. Las heladas han sido generalizadas, especialmente en zonas más abiertas o menos pobladas. Incluso es posible que los vehículos aparcados en el exterior de las ciudades hayan podido amanecer con una capa de escarcha tras una madrugada realmente muy fría.

En concreto, el inicio más frío se ha registrado en El Bosque, con una temperatura de -1.9 grados a las 8:40 horas. También en ese umbral se han movido en Grazalema (-1.5 a las 2:00 horas) y algo más 'altas' en el aeropuerto de Jerez (-0.9 a las 8:10 horas), Olvera (-0.7 a las 8:50 horas) y Medina (-0.1 a las 8:40 horas). En el resto de estaciones de Aemet, los registros han sido:

Barbate: 1.9 (a las 8:30)

Cádiz: 5.4 (a las 7:50)

Chipiona: 1.3 (a las 8:40)

Rota, Base Naval: 1.7 (a la 8:30)

San Fernando: 4.0 (a las 6:40)

San José del Valle: 0.9 (a las 8:30)

San Roque: 2.7 (a las 8:30)

Tarifa: 3.6 (a las 00:50)

Vejer de la Frontera: 5.4 (a las 6:10)

Subidas de las máximas a partir de este miércoles

Aunque la mañana ha sido muy fría en toda la provincia, con heladas en muchos puntos, la previsión es que la cota de nieve comience a subir en las próximas horas y por lo tanto, lo hagan también las temperaturas. En un primer momento, el ascenso será más acusado en la zona norte del país pero también se notará en el suroeste.

A pesar de esto, el ambiente seguirá siendo típicamente invernal, con valores bajos para la época aunque los registros en Cádiz serán más parecidos a los que había antes del descenso tan brusco de la jornada de Reyes. Las localidades de la parte atlántica de la provincia podrían quedarse entorno a los 9-10 grados de mínimas según los mapas de evolución diaria de la Aemet, que fija que será a partir del martes de la próxima semana, ya día 13, cuando los termómetros durante las primeras horas del día podrían volver a subir unos 2-3 grados más.