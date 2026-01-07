Aemet confirma la llegada de una nueva borrasca, Goretti, con ciclogénesis explosiva: ¿afectará a Cádiz?

Adiós borrasca Francis, hola borrasca Goretti. La Agencia Estatal de Meteorología ya anuncia la próxima llegada de una nueva borrasca de alto impacto y que experimentará una ciclogénesis explosiva. Se formará en el Atlántico Norte y, aunque el centro de la borrasca no pasará por España, la zona norte de la Península sí podría quedar bajo el radio de acción de sus frentes asociados, algo que traducirá en temporal marítimo, con viento y lluvias.

La borrasca Goretti se formará entre el 8 y el 9 de enero

Nombrada por el servicio meteorológico francés, Goretti es la siguiente borrasca de la temporada tras el paso de Francis, del que aún estamos registrando algunos efectos como las temperaturas tan frías de estos primeros días de enero.

La borrasca Goretti se formará en el Atlántico Norte y experimentará una rápida profundización mientras recorre el sur del Reino Unido y el norte de Francia entre el 8 y el 9 de enero. Es en Francia donde se espera que se registren los vientos más fuertes asociados a este nuevo episodio meteorológico mientras que en Reino Unido se han emitido avisos por nieve en algunas partes de Inglaterra y Gales, con acumulados importantes que podrían llegar a dejar algunas zonas aisladas.

Aunque España no se situará en el centro de la borrasca Goretti, sí se espera que el norte de la Península quede en el radio de acción de sus efectos, algo que se traduciría en temporal marítimo, viento y lluvias en zonas del Cantábrico. Aemet ya tiene incluso previsto activar avisos amarillos y naranja por estos motivos en las zonas más al norte de Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco. Andalucía, y por tanto Cádiz, parece que en esta ocasión quedará al margen de los efectos de la borrasca Goretti

¿En qué consiste una ciclogénesis explosiva?

El concepto de ciclogénesis explosiva ha entrado de lleno en los medios y redes sociales pero es un término técnico que no hay que tratar de entender desde la literalidad, es decir, en una ciclogénesis no explota nada. Es un término que se emplea para hacer referencia a una borrasca que se profundiza de manera muy rápida (cae la presión por el centro de forma súbita) y que termina generando esos efectos adversos en la superficie, en el caso de Goretti, asociados al viento principalmente.

Según explica Aemet, una borrasca de latitudes medias (en el hemisferio norte) es un sistema de bajas presiones donde los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Las borrascas son un tipo de ciclones (concepto más general que engloba a los huracanes, tifones, tormentas tropicales, etc., así como a las propias borrascas). Por otra parte, las borrascas se profundizan o se rellenan/disipan con el tiempo. El proceso de formación y profundización (la presión se hace más baja en su centro con el tiempo cronológico) se le llama ciclogénesis: formación y desarrollo de un ciclón. Cuando una borrasca se profundiza muy rápidamente (cae la presión en su centro de forma súbita) se habla de que ha sido afectada por un proceso de ciclogénesis súbita o explosiva. Para fijar ideas y cuantificarlas, las caídas de presión en su centro y para nuestras latitudes debe ser del orden de 18-24 hPa / 24 h.