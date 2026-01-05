Los municipios de Cádiz con más frío el día de Reyes: de la lluvia a la bajada brusca de las temperaturas con mínimas bajo cero

La borrasca Francis, que ha dejado intensas lluvias en la provincia durante el fin de semana, y especialmente el domingo con acumulados de más de 80 mm ayer, se irá debilitando desde este lunes y las precipitaiones se alejan. Sin embargo, la entrada de una masa de origen ártico traerá un descenso notable de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. La Agencia Estatal de Meteorología espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y el martes 6, dejando un frío día de Reyes que también se notará en la provincia gaditana, donde se prevén termómetros bajo cero.

Así, las mínimas descenderán varios grados, a la mitad de lo registrado estos días pasados, notándose especialmente en Cádiz el martes 6 y el miércoles 7 de enero, según las previsiones de la AEMET. En la Bahía pasan de los 12 del pasado sábado a 8 de este lunes y 5 de martes y miércoles en la Cádiz capital. Además las máximas se quedarán en 13. Otras zonas del litoral bajarán aún más: se apunta a 1 en Sanlúcar el miércoles, 3 en Puerto Real, en Rota, en Chiclana,... Y a 2 en El Puerto y rozando el 0 en Medina Sidonia,

Pero es que en el interior de la provincia la bajada dejará bajo cero las temperaturas, llegando a marcar -2 y -3 en puntos de la Sierra de Cádiz. Será el caso de Villaluenga del Rosario y Grazalema, El Gastor, Benaocaz,... En Ubrique y El Bosque, por ejemplo, se alcanzarán los 0 grados. Tampoco se queda muy lejos el interior de la campiña y la Janda, con 0 grados en Jerez el miércoles, o 1 en Medina.

Y todo esto tras un domingo con unas precipitaciones excepcionales en toda la provincia de Cádiz . La lluvia no paró en toda la jornada, hasta bien entrada la tarde, y manteníendose la alerta en narnaja hasta las doce de la noche en varias comarcas como el litoral y el Estrecho. La borrasca Francis se aleja dejando muchas incidencias de cortes en carreteras, aumento máximo del caudal de varios ríos y más de un susto para los ciudadanos. Seis personas fueron rescatadas en un coche anegado de agua en El Portal, más de 400 viviendas fueron desalojadas por precaución por la zona del Guadacorte, se desalojó la perrera de Los Barrios y vecinos del Río San Pedro vieron como se inundaban sus garajes, entre otros efectos.

Hoy no se esperan lluvias pero sí habrá que abrigarse para ver las Cabalgatas de los Reyes Magos. Los avisos por lluvias pasan a la zona oriental de Andalucía y a la zona del levante español con el desaplazamiento de la borrasca.

Las temperaturas mínimas en los municipios de Cádiz entre martes 6 y miércoles 7

Cádiz 5

Chiclana 3

Puerto Real 3

El Puerto 2

San Fernando 4

Sanlúcar 1

Trebujena 1

Rota 4

Conil 4

Barbate 3

Vejer 3

Medina 0

Alcalá de los Gazules 1

Benalu-Casas Viejas 1

Arcos 0

Grazalema -2

Villaluenga -3

Benaocaz -2

Zahara -1

Ubrique 0

Puerro Serrano 0

Olvera -1

Setenil -2

Prado del Rey -2

El Gastor -1

Torre Alháquime -1

Algar 1

Alcalá del Valle -1

Bornos 0

Espera 0

Algodonales 0

Villamartín 0

Jerez 0

San José del Valle 1

San Roque 5

La Línea 6

Tarifa 4

Algeciras 5

Los Barrios 3

Castellar 1

Jimena 0

¿Nieve en municipios de la Sierra?

Desde hace unos días se habla la posibilidad de nevadas en cotas bajas. La AEMET ha activado de hecho un aviso especial por nevadas en cotas bajas, especialmente norte y este, así como en puntos de la zona centro. La bajada de la cota llega desciende hasta los 300 metros en algunas zonas del país aunque en la provincia ha ido subiendo tal y como avanzan las previsiones para el día de Reyes.

En estos momentos, para la madrugada del miércoles se sitúa en la provincia de Cádiz en los 700 metros, con lo que la probabilidad de que pudiera nevar en algunos municipios de la provinia de Cádiz, donde las temperaturas estarán bajo cero sigue existiendon, En una cota de 500 metros se mueven más de media docena de municipios gaditanos, entre los que figuran Villaluenga del Rosario, Grazalema, Benaocaz, Olvera, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, El Gastor, Zahara de la Sierra.