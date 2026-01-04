Horario e itinerario de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Cádiz

Cádiz se prepara para vivir una de las tarde más especiales del año, donde la ilusión, la tradición y la magia se dan encuentro cada 5 enero, se trata de la Cabalgata de Reyes Magos, una fecha muy especial tanto para niños como para grandes. Será el primer lunes de 2026, el 5 de enero, cuando Sus Majestades de Oriente recorran las principales calles gaditanas en una jornada pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños, aunque también muy esperada por los adultos.

El desfile dará comienzo a las 17:30 horas, envolviendo la ciudad a medida que avanza la tarde. Como cada año, se prevé una gran afluencia de público a lo largo de todo el recorrido. Hay cortes de tráfico previstos.

Pero por la mañana, los Reyes Magos y su corte, con el Cartero Real y la Estrella de Oriente, realizarán una serie de visitas a entidades sociales, asistenciales y sanitarias de la ciudad. Así visitarán la Residencia Matías Calvo, el Hospital de San Rafael, la Residencia de la Fundación Fragela, la Fundación Martínez de Pinillos, la Iglesia de San Francisco, la Residencia de las Hermanas de la Cruz, la Fundación Cajasol, la Residencia de San Juan de Dios, la Autoridad Portuaria, el Hospital Universitario Puerta del Mar y la Comandancia de la Guardia Civil.

Recorrido completo: de Extramuros al corazón de Cádiz

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 contará con un recorrido completo que atraviesa Extramuros y el casco antiguo, permitiendo que distintos barrios de la ciudad formen parte de la celebración. El punto de salida será la calle Goya, desde donde comenzará el desfile a las 17:30 horas.

Desde allí, la cabalgata avanzará por la avenida Cayetano del Toro, continuará por la avenida Ana de Viya y seguirá su recorrido por la avenida de Andalucía, una de las vías más amplias y concurridas de la ciudad en este tipo de eventos. Posteriormente, el desfile llegará a la Plaza de la Constitución, un punto clave antes de adentrarse en el casco histórico.

El tramo final del recorrido discurrirá por la Cuesta de las Calesas, para concluir finalmente en la Plaza de San Juan de Dios, donde está prevista la llegada de Sus Majestades de Oriente a las 20:30 horas. Este último enclave suele concentrar a numerosos espectadores y pone el broche final a una tarde cargada de emoción. Los Reyes Magos saludarán a la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento y, posteriormente, se trasladarán al Convento de Santo Domingo para la tradicional adoración al Niño Jesús.

Nueve carrozas llenas de fantasía y esencia gaditana

El desfile de 2026 estará compuesto por nueve carrozas, cuidadosamente diseñadas para combinar la magia de los Reyes Magos con la identidad de Cádiz. Cinco de ellas estarán dedicadas a los grandes protagonistas de la noche: Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a la Estrella de Oriente y el Cartero Real, figuras imprescindibles para los más pequeños.

A estas se sumarán cuatro carrozas temáticas inspiradas en lugares emblemáticos de la ciudad: la Alameda Apodaca, las Puertas de Tierra, La Caleta y la Catedral de Cádiz. Cada una contará con su propia ambientación musical y ornamental, además de efectos especiales como iluminación artística, cañones de confeti y caracterizaciones de gran calidad. Estas carrozas se concebirán como auténticas escenas vivientes, protagonizadas por personajes infantiles que recrearán la historia y el espíritu de cada rincón gaditano.

Una cabalgata inclusiva por primera vez

La Cabalgata de Reyes Magos de Cádiz dará en 2026 un paso importante hacia la igualdad con la incorporación, por primera vez, de una carroza inclusiva. El objetivo es que niños y niñas puedan disfrutar de esta celebración en las mismas condiciones, sin barreras.

La carroza inclusiva estará dedicada a La Caleta, una de las cuatro temáticas inspiradas en espacios emblemáticos de la ciudad. Agadi (Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física) será la entidad encargada de gestionar la selección de las personas que participarán en ella el 5 de enero.

La temática girará en torno a una gran draga vikinga que entra a la ciudad desde el canal de La Caleta. A bordo viajarán personajes vikingos de la película de Disney Enredados, concretamente los rufianes de la taberna: Mano de Garfio, Vladimir y Canijo, aportando un toque reconocible y muy visual al desfile.