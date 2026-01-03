Así son las 9 carrozas de la Cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz

Nueve carrozas conformarán el cortejo de la cabalgata de Reyes MAgos de Cádiz, que saldrá este lunes 5 de enero a las 17:30 horas. El Ayuntamiento de Cádiz ha dado a conocer los bocetos de estas carrozas: cinco estarán dedicadas a los protagonistas principales (Melchor, Gaspar, Baltasar, Estrella de Oriente y Cartero Real) y las cuatro restantes, a espacios emblemáticos de la ciudad con personajes bajo los nombres ‘Superhéroes Puertas de Tierra’, la de la ‘Catedral de Cádiz: El jorobado de Notre Dame’, la de ‘La Caleta: Draga vikinga’ y una última de ‘El jardín de las hadas en la Alameda Apodaca’.