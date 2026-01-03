La cabalgata de Reyes Magos de Cádiz saldrá el próximo lunes a las 17.30

La Cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz se celebrará el próximo lunes 5 de enero, con salida prevista a las 17.30 horas desde la calle Goya y finalización aproximada a las 20:30 horas en la plaza de San Juan de Dios.

A su llegada, Sus Majestades los Reyes Magos saludarán a la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento y, posteriormente, se trasladarán al Convento de Santo Domingo para la tradicional adoración al Niño Jesús.

El desfile, que mantendrá su recorrido habitual por la avenida principal, estará compuesto por nueve carrozas y contará con un total de cuatro bandas de música, que pondrán el acompañamiento sonoro.

De las nueve carrozas, cinco estarán dedicadas a los protagonistas principales (Melchor, Gaspar, Baltasar, Estrella de Oriente y Cartero Real) y las cuatro restantes, a espacios emblemáticos de la ciudad con personajes como la carroza de ‘Superhéroes Puertas de Tierra’, la de la ‘Catedral de Cádiz: El jorobado de Notre Dame’, la de ‘La Caleta: Draga vikinga’ y una última de ‘El jardín de las hadas en la Alameda Apodaca’.

Además, participarán la Banda de Música Agrupación Musical Salud y Esperanza, la Banda de Música Asociación Músico Cultural y Recreativa Segundo Centenario (Ecce Mater), la Banda de Música Asociación Grupo Cultural Amanecer Música y Arte (Polillas) y la Banda de Música Ciudad de Cádiz.

Como principal novedad, la Cabalgata incorporará por primera vez una carroza inclusiva destinada a personas con movilidad reducida, que estará dedicada a La Caleta. Se trata de una batea especial adaptada para sillas de ruedas, con mecanismos de anclaje específicos y rampas que permiten la subida y bajada con total seguridad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi), encargada de seleccionar a los participantes entre el colectivo, y Bomberos de Cádiz, que participarán en el dispositivo.

La teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha destacado que “el objetivo es que los niños y niñas de nuestra ciudad puedan disfrutar de esta Navidad y de una celebración tan mágica como es la víspera de Reyes en igualdad”, subrayando el compromiso municipal por una cabalgata “accesible, cercana y pensada para todas las familias gaditanas”.

La carroza inclusiva recrea una gran draga vikinga inspirada en La Caleta, que simboliza su entrada a la ciudad desde el canal de la playa. A bordo irán personajes vikingos de la película de Disney Enredados, concretamente los rufianes de la taberna, como Mano de Garfio, Vladimir y Canijo.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado una zona especial para personas con movilidad reducida a ambos lados de la calzada en la avenida de Andalucía, a la altura de la calle José Manuel Pascual y Pascual, para facilitar que puedan disfrutar del desfile con comodidad y seguridad.

Visitas institucionales de los Reyes Magos durante la mañana

Como es tradición, los Reyes Magos realizarán durante la mañana del 5 de enero una serie de visitas a entidades sociales, asistenciales y sanitarias de la ciudad, llevando ilusión y cercanía a personas mayores, enfermos y colectivos atendidos por distintas instituciones.

En concreto, el Cortejo Real visitará la Residencia Matías Calvo, el Hospital de San Rafael, la Residencia de la Fundación Fragela, la Fundación Martínez de Pinillos, la Iglesia de San Francisco, la Residencia de las Hermanas de la Cruz, la Fundación Cajasol, la Residencia de San Juan de Dios, la Autoridad Portuaria, el Hospital Universitario Puerta del Mar y la Comandancia de la Guardia Civil.