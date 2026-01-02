Los cortes de tráfico previstos por la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Cádiz

La Delegación Municipal de Movilidad y Policía Local de Cádiz informan de que, con motivo del desarrollo de la Cabalgata de Reyes Magos con salida prevista a las 17:30 horas, el próximo lunes 5 de enero la avenida principal quedará cortada al tráfico a la altura de avenida de la Coruña, siendo desviado el tráfico de entrada a la ciudad por la dicha vía hacia la avenida de la Sanidad Pública. En sentido salida de la ciudad, quedará igualmente cortado el tráfico en la avenida principal.

Los cortes de tráfico comenzarán aproximadamente a las 15:00 horas. No obstante, la Policía Local podrá realizar cortes en distintos puntos en función del número de vehículos que exista en cada momento y del avance en los preparativos de dicha Cabalgata.

Del mismo modo, cuando se considere necesario (aproximadamente también sobre las 15:00 horas), la avenida del Puerto también quedará cortada al tráfico en su tramo comprendido entre la Plaza de Sevilla y la Glorieta de los Periodistas para la instalación de vallas de seguridad y realización del resto de preparativos.

Como alternativa, está previsto que el tráfico de vehículos que provenga de la avenida de Astilleros o desde la Plaza de la Hispanidad, sea desviado por el interior del muelle comercial mediante unos carriles habilitados para la ocasión, en colaboración con la Autoridad Portuaria.

Así, se recomienda que para entrar o salir de la ciudad durante los horarios de corte de tráfico, se circule por el Puente de la Constitución de 1812 o la avenida de la Sanidad Pública.

Una vez finalizada la Cabalgata, la apertura del tráfico irá restableciéndose progresivamente por tramos una vez acabados los trabajos de limpieza necesarios.

Líneas de autobuses urbanos también afectados

Durante los cortes de tráfico, las líneas del bus urbano 1, 3 y 5 así como las líneas interurbanas entre Cádiz-San Fernando, Cádiz-Chiclana y Cádiz-Puerto Real, realizarán su itinerario por la avenida de la Coruña, avenida Sanidad Pública, avenida Astilleros y continuarán por el interior del muelle comercial para finalizar sus trayectos en Plaza de España (bus urbano) o en las paradas de bus existentes en la Plaza de la Hispanidad (bus interurbano).

La línea 2 también se desviará por la Avda. de la Sanidad Pública y continuará desde la Plaza de España hasta glorieta Simón Bolívar, donde finalizará el trayecto.

La línea 7 efectuará sus últimas salidas a las 14:40 h tanto desde la parada final del Paseo Marítimo como desde la parada de la glorieta de Simón Bolívar.

Retirada de vehículos antes de la Cabalgata

Se recuerda que los vehículos estacionados en la calle Retama y en las zonas de la avenida principal por las que discurre la Cabalgata, deberán ser retirados por sus propietarios los días 3, 4 y 5 de enero y los vehículos de la avenida del Puerto los días 4 y 5 para poder llevar a cabo los trabajos de montaje y preparación de dicha Cabalgata así como la instalación de las vallas de seguridad del recorrido.