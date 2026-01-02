¿Qué tiempo hará en Cádiz para la Cabalgata de Reyes Magos? Esta es la probabilidad de lluvia prevista para la tarde del 5 de enero

Quedan pocos días ya para una de las jornadas más esperadas en los días de Navidad: el día de Reyes con las tradicionales Cabalgatas recorriendo las calles de las ciudades la tarde anterior. Una jornada que se encuentra bajo la amenaza de la borrasca Francis, que está previsto que entre en Cádiz a partir de la noche de este viernes 2 de enero y que promete dejar importantes acumulados el domingo 4 de enero. ¿Podrán hacer su recorrido sus Majestades de Oriente en la tarde del 5 de enero sin mayores problemas, habrá que acortar los recorridos? Por el momento, la incertidumbre se mantiene sobre una situación que está resultando bastante cambiante pero ya hay modelos meteorológicos que se aventuran a especificar al menos la probabilidad de precipitaciones para la tarde del lunes.

El tiempo en Cádiz para el fin de semana

Lo que sí parece asegurado según todas las previsiones meteorológicas es que el fin de semana será bastante lluvioso en toda la provincia, especialmente durante la jornada del domingo y con los mayores acumulados concentrados en la zona del Campo de Gibraltar.

La borrasca Francis traerá los primeros chubascos fuertes y persistentes al Golfo de Cádiz a partir de las últimas horas del viernes 2 o ya en el primer tramo del sábado 3. Según destaca el servicio meteorológico de tiempo.com, el sábado podría cerrarse en Cádiz con acumulados que podrían superar los 25 litros por metro cuadrado, un anticipo de una jornada de domingo donde la persistencia de las lluvias podrían dejar acumulados más destacados. El domingo 4 de enero, la borrasca Francis se irá desplazando progresivamente hacia el este, barriendo Andalucía de oeste a este y dejando a su paso precipitaciones generalizadas y localmente muy abundantes. Según el modelo europeo que expone tiempo.com, los acumulados podrían ser superiores a los 100 litros por metro cuadrado en el entorno del Estrecho y en zonas de montaña de Málaga, donde las lluvias seguirán siendo persistentes, mientras que en el resto de la comunidad se irán repartiendo de forma más irregular conforme avance la jornada.

El tiempo en Cádiz durante las Cabalgatas de Reyes

La Agencia Estatal de Meteorología espera que la situación del lunes sea sensiblemente mejor que la del domingo, aunque hay municipios en los que seguirá con una probabilidad de precipitaciones relativamente importante. En el caso concreto de la capital, el Ayuntamiento se muestra optimista respecto al tiempo que hará sobre Cádiz el lunes 5 y no prevé por el momento ningún cambio en el itinerario (el año pasado se tuvo que adelantar por las fuertes lluvias de la jornada) aunque no será hasta el sábado cuando ofrezcan un comunicado oficial.

Respecto al resto de municipios de la provincia, en una panorámica general, Aemet mantiene la probabilidad de precipitaciones baja, entre el 20%, para las localidades de la franja atlántica para la tarde del lunes, y algo más alta pero poco más para el área del Estrecho y la Sierra.

Sin embargo, para hacer un recorrido más exhaustivo por esos tramos horarios, es tiempo.com el que ofrece más información. Según este servicio meteorológico, esta sería la probabilidad de lluvias en este momento (mañana del viernes 2 de enero) prevista para la tarde del lunes 5 de enero: